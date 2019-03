Un conserje para tu ruptura: desde la mudanza hasta el terapeuta

Al final de una larga relación sentimental, el problema de la logística es tan urgente como difícil de gestionar para las partes implicadas. Encontrar un nuevo piso, hacer la mudanza, limpiar el espacio que estás dejando, sacar al perro -porque antes os lo repartíais- encontrar abogados, terapeutas, diseñadores de interiores y un gimnasio para expulsar la pena a ritmo de Zumba ya es difícil cuando se está emocionalmente fuerte.

En este nicho ha florecido la startup neoyorquina Onward y todos estos servicios son los que ofrece a los corazones rotos de la ciudad. "Todos conocemos a alguien que ha pasado por esto. Tal vez por su propia ruptura o quizás prestando apoyo a un amigo que pasa una mala temporada. Es horrible, pero mejore. Estamos aquí para ayudar", manifiestan las fundadoras de Onward, Lindsay Meck y Mika Leonard. Por ahora están ocupadas estableciendo su negocio en la ciudad que nunca duerme, pero esperan ampliar su radio de acción a lo largo del próximo año.

Hasta 600 dólares de apoyo

¿Cuánto cuesta poner un conserje en tu ruptura sentimental? Entre 99 y 600 dólares. La versión más asequible, 10-Day Reboot -reinicio en 10 días- te ayuda en la búsqueda de un nuevo hogar y te ofrece recomendaciones y descuentos para sesiones de autocuidado, almacenamiento y mudanzas por espacio de diez días. En el extremo más caro, 3-Month-Recalibrate -recalibrado en tres meses-, cabe todo lo anterior, además de servicios de limpieza y montaje de muebles, reuniones semanales con tu conserje para ver cómo va todo y guías customizadas para que reconstruyas tu vida en el nuevo barrio: restaurantes, bares, gimnasios, encuentros...

Todo empieza con un test. Después de recopilar tus datos de contacto, Onward pasa a la evaluación de la relación. Te pregunta cómo te sientes, cuánto tiempo estuviste con tu pareja, si tenéis hijos en común, si compartíais una o más mascotas, si estabais casados... Lo siguiente es la logística: cuándo quieres mudarte, cuánto apoyo necesitas, cuál es tu presupuesto para alquileres, qué barrios te gustan, dónde estás ahora y si tienes algo que añadir. Para terminar, tu nuevo conserje de rupturas se pondrá en contacto contigo y juntos reconstruiréis tu vida.

En Onward no hay terapeutas, ni abogados, ni transportistas, ni agentes inmobiliarios. Lo que ofrecen es el contacto directo y la programación de los servicios necesarios con una red curada de profesionales de todas las ramas. No te van a curar el corazón partío, pero como señalan en la revista Well + Good, sí te ayudarán a no perderte la clase de yoga o la cita con tus amigos por estar esperando al técnico que viene a instalarte el WiFi en tu nueva y solitaria casa.