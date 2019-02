Portal: Facebook entra en casa

Facebook está en casa. Llegó en una caja cuadrada y en apenas unos pocos minutos ya dejaba inútil el primer asistente Echo con pantalla de Amazon. Está mejor diseñado, es más compacto, práctico y con mejor calidad.

El embalaje, como es norma en la industria, no es precisamente liviano. Demasiado cartón. Tan solo un par de cables para conectarlo al enchufe y apenas un folio para aprender a encenderlo. No hay manual ni papeles adicionales. Tampoco botones. Toda la pantalla es táctil y desde ahí se maneja todo, junto con la voz. Solo llama la atención una pieza suelta, que parece una pinza. Se trata de la tapa de la cámara. Sí, una pieza para que el aparato no grabe. Toda una llamada a la confianza por parte de la red social. Si se tapa la del portátil, ¿por qué no la de este aparato cuando no se usa para llamar? Guiño perfecto para convencer a paranoicos.

Portal ha escogido el nombre de los viejos sites de Internet que servían de acceso al universo de la Red. Este Portal quiere ser, y pronto se convierte, en el punto de acceso a los contactos de Facebook. Del texto y las fotos a la videoconferencia, un paso más en la obsesión por conectar el mundo de los de Menlo Park.

Después de enchufarlo a la red eléctrica, pide una conexión wifi para empezar a funcionar. El siguiente paso es, cómo no, la cuenta de Facebook. Tras esta primera integración hace preguntas lógicas para no mostrar contenido no deseado. ¿Quieres que tus fotos aparezcan como fondo de pantalla cuando no se use? En cuestión de minutos ya sabe dónde vivimos para poder mostrar la temperatura y pronóstico meteorológico.

A continuación llega la primera sorpresa. Portal no está solo, en su interior trae una aliada para ser todavía más útil: Alexa, el asistente de Amazon. Sirve para pedirle pódcast, compras en el gran almacén digital, escuchar noticias o que consulte cualquier dato en la Red. Lo hace mucho más práctico sin requerir un gran esfuerzo por parte de Facebook.

Una vez configurado, la pantalla principal muestra la foto de perfil de los contactos con los que más relación tenemos. Lo deciden ellos. No es algo basado en una lista, sino que se justifica en la frecuencia de consulta de sus muros o en el intercambio de mensajes entre ambos. La fila inferior se puede configurar con los contactos preferidos. Los más frecuentes son dinámicos, cambian con el uso. Los preferidos se añaden manualmente.

Basta con pulsar sobre uno de ellos para comenzar la llamada a través de Messenger, aunque el dueño de Portal no lo percibe así, pero sí el receptor de la llamada en caso de no tener el aparato. Si se llama a un móvil, se abre con la app de Messenger.

Un realizador virtual

Portal se comporta como un realizador en tiempo real. Sigue al protagonista y limpia el audio para quitar ruidos de fondo y darle realce a la voz. Suena nítido en ambas direcciones. La imagen se mueve con la escena. Hace zoom o se aleja según lo requiera el movimiento del protagonista. Si, por ejemplo, al llamar somos varios los que estamos en la escena, se acerca al que habla o enfoca al grupo, según quién hable o se mueve con una calidad y una cadencia natural, sin saltos de cámara.

Sello español Casi desde sus inicios, Facebook ha contado con talento español (en la foto, Javier Oliván, vicepresidente, con Zuckerberg). En Portal también han tenido un papel relevante el ingeniero cántabro Bruno Cendón Martín y Rafa Camargo, pieza clave de Building 8, el taller donde se explora conectividad, realidad aumentada y virtual. El padre de la criatura Para Rafa Camargo, Portal es el proyecto más especial por lo que implica en el aspecto humano: “El aparato detecta la silueta, pinta de manera virtual su esqueleto y sigue sus movimientos, distinguiendo entre objetos, animales y personas”. Otro punto interesante es la elección de los planos. Camargo cuenta que contaron con un director de Hollywood para conseguir ese efecto natural y cinemático. Dos versiones Existe un modelo superior que, en lugar de 199 dólares (175 €), cuesta 349 (308 €). La pantalla está orientada en vertical, aunque también se puede colocar en posición horizontal, y es de 17 pulgadas, en lugar de casi nueve. Cuenta con una mejor defi nición de pantalla y, al ser vertical, se adapta mejor al móvil, que es el formato más creciente en vídeo y el que usarán la mayor parte de los interlocutores.

¿Tengo miedo de que mi privacidad se vea comprometida? No. Facebook ya sabe tanto de mí que he bajado los brazos. Lo percibo como algo más útil que amenazante. Considerando argumentos a favor y en contra, ganan los que me aproximan a los que más quiero.

Se deduce la intención de Facebook de sumar más aplicaciones, pero por ahora solo sirve para llamar o usar Alexa. Poco más. Tres horas después de tenerlo en casa ha perdido su hype, pero no la utilidad. Durante la primera semana comencé a llamar a amigos al llegar a casa [en Miami], antes de que se fueran a dormir en Madrid. Invita a conectar más con llamadas que en los casos de Skype o WhatsApp en el móvil.

Después de casi cinco años viviendo fuera de España tener un aparato de esta calidad para conectar con los contactos más cercanos se convierte en una opción práctica para mantener el vínculo vivo.

LO MEJOR La calidad de audio y vídeo, excelente. La sencillez de uso. El precio, por una quinta parte de lo que cuestan soluciones profesionales de videoconferencia, se presenta como una solución integral, sin necesidad de calibrar o configurar nada.