Una ‘startup’ española desarrolla el Tinder de los periodistas

Hasta qué punto necesitan los periodistas una página de contactos? No hablamos de lo que entiende la mayoría cuando se habla de una página de contactos, sino de lo que entendería un periodista. Algo que no tiene nada que ver con relaciones sentimentales y se centra en otras relaciones que le resultan no menos complicadas: las que tiene con sus fuentes. La búsqueda de expertos a los que consultar para sus artículos se antoja muchas veces complicada. ¿Les sería de utilidad un Tinder profesional?

¿De quién hablamos?

Después de estudiar periodismo y comunicación política, Lorenzo Marini pasó varios años trabajando en un think tank de relaciones internacionales encargado de los contactos de la institución con los medios de comunicación. Fue entonces cuando decidió que quería aplicar la experiencia que había adquirido para lanzar su propio proyecto. Con la ayuda de dos inversores, pudo fundar hace un año y medio Precept, una compañía que nace con la idea de desarrollar una plataforma colaborativa de verificación de hechos.

Pero esta primera idea no terminó de funcionar. Tras pedir consejo a diversos mentores, la compañía decidió pivotar hacia un producto radicalmente distinto: una plataforma para poner en contacto a periodistas y expertos. “Los periodistas pueden acceder a nuevas fuentes y los expertos tienen un retorno de visibilidad, pueden ver su nombre en los medios de comunicación”, resume Marini. Y de esta manera nació YouCheck, que, aunque todavía se encuentre en fase beta, ya está en funcionamiento.

¿Cómo funciona?

Al acceder a la plataforma, el usuario debe registrarse como periodista o como experto. Los periodistas podrán enviar preguntas o realizar consultas abiertas que marcarán con etiquetas temáticas y a las que añadirán una fecha de vencimiento. Los expertos reciben las preguntas relacionadas con su sector en función de estas etiquetas y pueden responder las que consideren oportunas.

Las respuestas se envían en exclusiva al periodista, que puede utilizar la información siempre que sea de su interés. Lo único que pide la compañía a cambio es que, si se utiliza alguno de los testimonios, se cite al autor.

La tarea de determinar hasta qué punto un usuario es realmente experto en el campo del que presume siempre termina recayendo en el periodista. Pero la plataforma también pone de su parte en lo que respecta a la verificación de estos perfiles. “Promovemos un expertise basado en la profesionalización, así que es un punto que tenemos que cuidar” reconoce Marini. “Los expertos deben añadir enlaces a su perfil de LinkedIn, páginas académicas… La mayoría de perfiles que hemos tenido que bloquear son los que han puesto su nombre, apellidos y correo electrónico y no nos han dado más información para saber quiénes eran”.

El CEO explica que el proceso de verificación se lleva a cabo de forma manual, alegando que no es complicado realizar el seguimiento de la treintena de nuevos usuarios que acceden cada semana. No obstante, admite que, si todo va bien, en el futuro tendrán que trabajar con soluciones automatizadas.

El negocio de YouCheck se basa en un modelo freemium. “Para los periodistas, la plataforma será gratuita. Los expertos podrán pagar por una versión premium con el que podrán tener perfiles más optimizados para SEO —posicionamiento en buscadores—que les permitan un mayor acercamiento a los periodistas”, expone. “Sería como el servicio que ofrece LinkedIn, pero para relaciones con los medios. Es la mejor manera de que podamos monetizar de forma sostenible”.

¿Por qué nos interesa?

La compañía de Marini trabaja además en una plataforma de inteligencia artificial que facilita la extracción de datos de un meme a partir del reconocimiento óptico de caracteres y automatiza el proceso de búsqueda de información contextual. De esta manera, la plataforma ayuda a los usuarios a evaluar la veracidad de un meme. La iniciativa se llama memeCheck y ha recibido 48.000 euros de financiación por parte del fondo Digital News Innovation de Google.

YouCheck tiene la intención de aprovechar la tecnología empleada en esta iniciativa para alcanzar una mayor personalización a partir de los intereses que periodistas y expertos comparten en su plataforma y para entender mejor la información que intercambian.