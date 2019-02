Uber, Google, Facebook, Airbnb... ¿Quién paga más?

Cuántos ceros tiene tu nómina? ¿Y las de tus compañeros? ¿Tienes idea de cuánto cobran quienes hacen el mismo trabajo que tú en la competencia? La respuesta a estas preguntas no solo es interesante para la vieja del visillo que habita en nuestras cabezas. Además del placer del cotilleo, conocer esta información aporta un contexto útil para tomar decisiones laborales. El problema es acceder a los datos.

"La idea para Salary Project se me ocurrió cuando estaba atravesando una evaluación de rendimiento en mi trabajo. Quería entender mejor mi valor de mercado, así que intenté recoger datos sobre los sueldos de la gente como yo en términos de cargo, ciudad, tipos de empresa y años de experiencia", recuerda Troy Shu. Al poco de empezar la búsqueda, este científico de datos se dio de bruces con el tupido velo que oculta las diferencias salariales en las empresas. "La información más útil la obtuve hablando con mis amigos que tenían los mismos puestos en la misma ciudad. Además, sé que en ocasiones, los empleados de las empresas comparten sus sueldos de forma anónima a través de hojas de cálculo", explica.

Así nació Salary Project. Y así nos quedamos cuando vimos lo que cobra un ingeniero de software senior en Netflix (una media de 400.000 dólares anuales).

Los mejor pagados Los 400.000 dólares anuales que paga Netflix a sus ingenieros de software senior son por ahora imbatibles para el resto de empresas y cargos registrados en Salary Project. Pero todos superan los igualmente suculentos 100.000. Ingeniero de software (no senior). En Two Sigma cobran 185.000 $ al año.

(no senior). En Two Sigma cobran 185.000 $ al año. Data Scientist . Gana Airbnb, con 155.000$, seguido muy de cerca por los 154.000 $ de Microsoft.

. Gana Airbnb, con 155.000$, seguido muy de cerca por los 154.000 $ de Microsoft. Diseñador de UX (experiencia de usuario). Por ahora solo está registrado Google, con un promedio de 120.000 $ anuales.

(experiencia de usuario). Por ahora solo está registrado Google, con un promedio de 120.000 $ anuales. Jefe de producto. En Facebook cobran 180.000 $ al año. Más que los científicos de datos y e ingenieros de software registrados hasta el momento para la compañía.

Chivatazos anónimos

El objetivo de Shu es construir "una base de datos transparente y en una herramienta útil para cualquier empleado de cualquier compañía" independientemente de su sector de actividad. La realidad es que por ahora todos los registros publicados se corresponden con empresas tecnológicas y nuevas plataformas. Los primeros habitantes de Salary Project son ingenieros de software, científicos de datos, diseñadores de UX y jefes de producto en empresas como Google, Facebook, Uber, Lyft, Microsoft, Airbnb, IBM, Apple, Amazon o Dropbox.

"Casualmente hemos sido más populares entre estos. Ahora mismo cualquiera puede enviar datos para cualquier puesto en cualquier empresa. La información quedará almacenada, pero no se publicará hasta que no tengamos un puñado de envíos de cada uno", explica. La idea es proteger el anonimato de quienes desinteresadamente contribuyen a engordar la base de datos.

Sueldos medios por empresas y cargos



Fuente: Salary Project

Shu ha dispuesto diferentes filtros para garantizar la privacidad de estas minifiltraciones: no es necesario registro alguno para completar los formularios, se explica cómo se mostrará cada dato y no se muestran detalles de variables que puedan conducir a la identificación de un individuo. "Aunque el proyecto recopila información de género y etnicidad, esto nunca aparecerá en el nivel individual", señala el creador de Salary Project. Lo que si hará, cuando tenga suficientes registros, es publicar los datos agregados para mostrar cómo ciertas industrias pagan, por ejemplo a los empleados de distintos géneros.

¿Registros falsos?

No hay ningún incentivo para la introducción de datos falsos

El creador de la plataforma cuenta con la posibilidad de que algún usuario pueda introducir registros falsos, pero no está especialmente preocupado por ello. "He diseñado Salary Project de tal manera que no haya ningún incentivo para la introducción de datos falsos", asegura. Así, el acceso a la información es y seguirá siendo gratuito y la introducción de nuevos datos no comporta ningún beneficio extra.

Pese a todo, Shu admite que está trabajando en un sistema de validación automática para detectar registros que son obviamente falsos. "Si en el futuro las empresas están dispuestas a compartir los datos, podré trabajar con ellas para calibrar mis números", añade.

Otras ventajas de la transparencia salarial

Conforme vayan incrementándose los registros de empresas y salarios, Shu aspira a convertir Salary Project en algo más que una herramienta para la toma de decisiones laborales. "También quiero transformar el modo en que las empresas pagan a sus empleados. La transparencia en los pagos puede favorecer la rendición de cuentas", señala.

Además, considera que esta información también puede resultar útil para las propias compañías en la tarea de calibrar sus escalas de pago de manera más o menos uniforme con el resto de la industria. "La transparencia crea confianza. Y ganar la confianza, no solo de tus clientes, sino también de tus empleados, significa mejores resultados para todos aquellos implicados en el éxito del negocio".