Últimamente no paramos de escuchar cómo los algoritmos dominan nuestras vidas. En realidad, los algoritmos más controvertidos son aquellos que cuentan con la ayuda de otras tecnologías como el Big data o la IA, que juntas, han revolucionado nuestra manera de informarnos y relacionarnos.

Y es que los algoritmos que usan Facebook, Google o Amazon, tienen la capacidad de “aprender” a resolver tareas mientras procesan datos. Por eso después devuelven contenidos filtrados y tratan de eliminar cualquier ambigüedad. No son algoritmos convencionales que responden a una fórmula matemática elemental.

Netflix ha ido depurando el análisis de datos sobre lo que ven sus usuarios y cómo lo valorizan. Creó un algoritmo de aprendizaje que cada 24 horas recalcula el perfil de recomendaciones. Sin embargo, la consecuencia es muy similar a la ya veníamos observando en las redes sociales: se acaba limitando e invisibilizando la diversidad del contenido.

Otros algoritmos más polémicos son aquellos a los que se les ha detectado un sesgo racista o de género. Algunas entidades como el Institute for Electrical and Electronic Engineers (IEEE) ya han tenido en cuenta el desarrollo de un código ético para que no se nos acabe descontrolando el uso de la tecnología. Al final, detrás de un algoritmo sesgado hay un humano detrás.