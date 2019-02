Daniel Seseña; el narrador que duda

Horas antes de nuestro encuentro, Daniel Seseña (Madrid, 1972) publica este tuit: “¿Qué tiene Twitter —y las redes sociales en general— que hace que las bocas se llenen de cátedra?”. Así que le devolvemos la pelota para que se conteste a sí mismo. Para responder, el director y presentador de Cámara abierta 2.0, programa sobre Internet y transformación digital que se emite en Televisión Española desde hace más de 11 años, aclara que esa pregunta es una reflexión ante un contexto con “voces muy polarizadas” sobre asuntos como Cataluña o el franquismo.

“Las redes son un escenario donde nadie parece dudar pero, ¿de verdad todos tenemos una postura firme que se puede manifestar con tanta certeza? ¿No hay lugar para el diálogo? Porque a mí las redes me han llevado a dudar de prácticamente todo, tengo muy pocas certezas y me encanta que sea así justo en un momento en el que tenemos acceso a más opiniones que nunca”, señala. No es casualidad, por tanto, que los estados de WhatsApp de Seseña reflejen frases como “en modo alguno” o “en constante duda”.

Esta necesidad de replantearse cosas le ha llevado a analizar a fondo durante los dos últimos años lo que denomina periodismo involuntario, algo que siempre ha existido pero que hoy en día ha adquirido una mayor dimensión gracias a la tecnología. “Ahora, todos, seamos o no periodistas, captamos y compartimos información que llega a una, a dos o incluso a millones de personas. Eso nos convierte en periodistas involuntarios, porque emitimos información sin tratarla, ya que el tratamiento es un acto voluntario propio de los profesionales del periodismo”, matiza.

El alcance es tal que Seseña asegura que más del 60% de los temas emitidos en Cámara abierta 2.0 tiene su origen en este concepto, ya que cada vez hay más personas con talento que generan valor e influyen en los demás sin ser conscientes de ello. Esta falta de consciencia es lo que, además, desmarca esta teoría del periodismo ciudadano, donde sí hay un tratamiento intencionado de la información.

Sus investigaciones en este terreno han derivado en El Rasgo, un observatorio cofundado con Arantza Martínez Eguía para debatir sobre periodismo y cultura, ya que a su juicio el diálogo que se establece entre estas dos disciplinas está repleto de expresiones involuntarias en las que merece la pena profundizar: “Los contenidos están vivos y hay creaciones interesantes que aportan valor a una sociedad en plena transformación donde seguimos descubriéndonos”.

Con el apoyo de Acción Cultural Española, El Rasgo celebró sus dos primeras ediciones en Madrid a finales del pasado año y durante 2019 tendrá nuevas convocatorias, así como su presentación oficial en el XX Congreso de Periodismo Digital de Huesca. Mientras tanto, Seseña también continúa cultivando su faceta de escritor en el blog Periodismo Ficción.