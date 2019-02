La hora de la verdad: ¿cómo monetizo mi aplicación?

Hemos ideado una solución bastante ingeniosa a un problema o necesidad. La hemos desarrollado y perfeccionado. La hemos materializado en una aplicación increíble. Es genial, es fabulosa es… ¿invisible?

Hacerse notar dentro del gran océano de aplicaciones que actualmente nos son ofrecidas en cualquiera de las stores habituales, no es tarea fácil. No importa cómo de novedoso y bien ejecutado hayas logrado crear tu producto, si nadie lo conoce, no podrás monetizarlo.

En nuestro último capítulo de la serie #StartMeApp, nos ocupamos de un asunto que no admite recetas ni predicciones: ¿cómo consigo rentabilizar mi aplicación? A veces una gran idea totalmente ignorada por el público acaba siendo copiada y vendida con éxito por otra marca que sí ha sabido darle la notoriedad o el reconocimiento necesarios.

¿Cómo marcamos la diferencia? No solo es cuestión de inversión publicitaria, hay otras claves a tener en cuenta, y de nuevo, la inteligencia artificial puede ser una gran aliada.

La personalización publicitaria, la automatización de los procesos o la optimización de ingreso por cliente, son aspectos que Jaime García Cantero, director de contenidos del Foro Retina, nos desarrollará en este vídeo. Cerramos por tanto, esta serie de cuatro capítulos que hemos concebido con el propósito de ayudaros en la creación de vuestras propias aplicaciones.