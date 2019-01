El futuro de la transformación digital, según Minsait

"Indra ha renovado su oferta, que pasa por soluciones tecnológicas end-to-end, desarrollar propuestas de valor, generar alto impacto para el cliente y apostar por productos más innovadores, utilizando las tecnologías digitales y las capacidades diferenciales que hemos construido e incorporado en dicho ámbito digital”. Son las palabras de Fernando Abril-Martorell, presidente de Indra en un encuentro con empresarios y representantes de instituciones catalanas.

En este encuentro, y otros mantenidos los días 17 y 18 de enero con directivos de empresas, responsables de áreas de transformación digital y profesionales de la compañía en Cataluña, la alta dirección de Indra ha realizado una reflexión acerca de la evolución de las tecnologías y la transformación digital y el impacto de estas en las empresas y en la sociedad. Al tiempo, estas reuniones han servido para dar a conocer con mayor detalle la oferta renovada de Minsait, la filial de Indra que agrupa todos sus negocios de Tecnologías de la Información, liderada por Cristina Ruiz, consejera directora general del negocio de TI de Indra.

Indra, a través de Minsait, ha apostado por dar respuesta a lo que los clientes buscan y necesitan para consolidarse como “el socio tecnológico de las operaciones críticas" de los clientes, que se sitúa en el "corazón de sus negocios y que actúa y mejora lo que realmente importa y tiene impacto". Todo ello para lograr un posicionamiento diferencial que refuerce la capacidad competitiva e impulse el crecimiento de la compañía.

En estas reuniones, Cristina Ruiz señaló que Minsait, “va a poner su capacidad tecnológica y su talento al servicio de los clientes y las personas para ofrecerles soluciones que mejoren sus empresas y sus vidas de manera eficiente y sostenible”. Ruiz añadió que “Minsait presenta propuestas y soluciones disruptivas, una potente oferta pensada para el futuro y para poner foco en el cambio constante”.

La ejecutiva ha presentado en las reuniones con empresas e instituciones catalanas las líneas maestras de reforzamiento de la oferta de Minsait, que tiene una clara orientación hacia el valor añadido, y busca impulsar la renovación de los negocios y generar impactos positivos a sus clientes y a la sociedad. Esta oferta está formada por un amplio conjunto de propuestas de valor para sus clientes, un conjunto de productos que buscan acelerar la transformación y una completa gama de servicios.

Por su parte, los mercados de Transporte y Defensa de Indra también han emprendido un camino de transformación estratégica para liderar el desarrollo e implantación de soluciones digitales específicas para la industria del Transporte, Aeroespacial y Defensa, según ha indicado Ignacio Mataix, consejero director general de Transporte y Defensa de Indra. La empresa asegura que su misión y razón de ser es ser el socio de referencia para apoyar a sus clientes en la transformación digital de vuestros negocios y operaciones en estos ámbitos.

Cristina Ruiz señaló en el evento con varios centenares de profesionales de Indra en Cataluña que “la digitalización no es una tendencia, sino una realidad en las estrategias de las compañías” y citó seis enfoques que marcarán el crecimiento de la industria en los próximos tres años. Estas son IA y analitycs; IoT; cloud on the edge; lenguaje natural, realidad virtual y blockchain y ciberseguridad.

La consejera de Indra destacó la importancia que la empresa concede a dotarse de todas las herramientas Importancia para atraer, retener y desarrollar el mejor talento digital.

Estos encuentros también sirvieron para que clientes y profesionales de Indra conociesen los logros alcanzados por Minsait, tanto en desarrollo de producto como en iniciativas concretas en oferta, desarrollo de capacidades comerciales y mejoras en operaciones.

Y han sido conscientes de que, en un mundo en el que todo se conecta con todo, donde los sectores de difuminan y donde el dato es la base de la competitividad, la filial de Indra tiene el objetivo de ser la plataforma de negocio inteligente para las empresas, sociedades y ecosistemas en el futuro.

También se destacaron algunos factores clave de las capacidades de Indra y la respuesta de consultoría de negocio. En este sentido, un conocimiento diferencial de los negocios y las más altas capacidades de proveer soluciones extremo a extremo, consultoría, tecnología y servicios fueron destacados como elementos diferenciales de las capacidades de Indra.

Adicionalmente, destaca la capacidad de respuesta integral de Minsait a la innovación en el mercado digital, basada en consultoría de negocio (que cubre todos los sectores y funciones clave en el negocio); tecnologías avanzadas (un portafolio completo de servicios para digitalizar basado en el Dato, analítica avanzada y arquitecturas de siguiente generación; y ciberseguridad.

Minsait fortalece su liderazgo en transformación digital

Minsait es la compañía que agrupa los negocios de consultoría en Transformación Digital y de Tecnologías de la Información dentro de Indra. Esta división ha fortalecido su oferta, que está centrada en una clara orientación hacia el valor añadido y muestra en paralelo un claro compromiso con el impacto en clientes y en la sociedad.

Con ello, Minsait señala cual va a ser el futuro de la transformación digital y de las Tecnologías de la Información y se consolida como el socio estratégico de empresas e instituciones para reinventar todos los sectores e impulsar la transformación de los negocios y de la sociedad. Al tiempo, busca capturar el fuerte potencial de desarrollo de estos mercados y reforzar su crecimiento rentable en ventas, al tiempo que fortalecer su posición como destino del mejor talento.

Minsait tiene una posición de liderazgo en la transformación de negocios basada en la tecnología, con una clara orientación sectorial en Energía, Industria y Consumo, Servicios Financieros, Telecomunicaciones y Media, Administraciones Públicas y Sanidad.

Y complementa esta profunda experiencia sectorial con una indiscutible posición de líder en transformación digital, reforzada con la integración de Paradigma, consultora de Transformación Digital líder en la oferta en formato 'nativo digital' con metodologías 'ágiles' de trabajo y una cultura de innovación. De esta forma, Minsait ofrece una capacidad diferencial para integrar el mundo core con el mundo digital y un alto grado de flexibilidad para evolucionar al ritmo que marcan sus clientes.

Como suma e ello, es una compañía líder en consultoría de transformación digital y Tecnologías de la Información en España y Latinoamérica.

Refuerzo de la oferta comercial basada en tres ejes complementarios

El refuerzo de la oferta de Minsait se basa en tres grandes ejes complementarios: un amplio conjunto de propuestas de valor, una extensa gama de servicios y un ecosistema abierto de productos.

Las propuestas de valor de Minsait son ofertas concretas de transformación, con alto grado de especialización, que responden a retos estratégicos de sus clientes en múltiples industrias, y en cuatro grandes dimensiones de gestión de las organizaciones:

· En la creación de nuevos productos y servicios, llegando incluso al planteamiento de nuevos modelos de negocio para sus clientes en el nuevo contexto digital.

· En la relación con el cliente final, cada vez más digital, que reclama más personalización, agilidad y consistencia en su relación con las organizaciones.

· En la gestión de las operaciones y las tecnologías, en una continua transformación hacia mayores niveles de eficacia, eficiencia operativa y flexibilidad, en la que la tecnología se transforma aceleradamente para dar respuesta a los nuevos retos del negocio.

· Y en la protección de los negocios, mediante la anticipación y gestión de los riesgos tecnológicos, operativos y estratégicos con soluciones y servicios avanzados que conforman la seguridad integral de la empresa y sus clientes.

La amplia gama de servicios de Minsait muestra un compromiso extremo a extremo a lo largo del proceso de transformación, apoyando a sus clientes desde el diseño estratégico, pasando por el desarrollo e integración tecnológica y llegando incluso a la operación. Este compromiso es posible gracias a una oferta integral de servicios de consultoría de negocio, consultoría digital, ciberseguridad y operaciones, con profesionales especializados que se integran en equipos multidisciplinares para hacer posible la ejecución de proyectos complejos.

El tercer eje del fortalecimiento de la oferta de Minsait es su ecosistema abierto de productos, que pasan a estar integrados bajo la sub-marca de producto Onesait. Este ecosistema suma todos los productos verticales en Energía, Banca, Seguros, Hoteles, Aerolíneas, Industria, Telecomunicaciones y Administraciones Públicas, con una base en más de 45 países.

Sobre una sólida base transaccional, que da soporte a los procesos críticos de las compañías, Onesait incorpora nuevas funcionalidades digitales de interacción, conectividad con las cosas, inteligencia artificial y colaboración en red. De esta manera, se posiciona como un jugador de referencia en la industria del software, ofreciendo soluciones de servicio on-premise y on-cloud.