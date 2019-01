Periodista o política negra, el objetivo preferido de los ‘trolls’ de Twitter

Las redes sociales sacan lo mejor y lo peor de cada uno. Sobre todo lo peor. Las conductas inadecuadas son, desgraciadamente, demasiado frecuentes pese a los intentos de compañías como Facebook o Twitter de filtrar, aislar y hasta bloquear los contenidos irrespetuosos con los demás. Las mujeres son uno de los blancos preferidos de los trolls. Más concretamente, las mujeres negras periodistas o políticas son las que más sufren los comentarios ofensivos o problemáticos: un estudio de Amnistía Internacional concluye que uno de cada diez menciones de las personas que entran dentro de estas categorías son negativos.

Las mujeres negras tienen un 84% más de probabilidades que las blancas de ser mencionadas en tuits ofensivos o problemáticos. Parece, además, que las conductas abusivas afectan a todo el espectro político: “Observamos niveles semejantes de conducta abusiva online contra políticas y periodistas, y comprobamos que afectaba por igual a liberales y conservadoras, así como a organizaciones de medios de comunicación tanto de izquierdas como de derechas”, rezan las conclusiones.

El informe, encargado por la conocida ONG a la empresa de desarrollo de software Element AI, se ha centrado solo en Twitter y se ha nutrido de las aportaciones de 6.500 voluntarios de 150 países. Todas esas personas participaron en la llamada Patrulla Antirroles, un proyecto de crowdsourcing enfocado a “procesar datos en gran escala sobre conductas abusivas online”. Estos observadores clasificaron 228.000 tuits lanzados a 778 mujeres periodistas y políticas de Reino Unido y Estados Unidos. Entre las participantes se cuentan redactoras del Daily Mail, The New York Times, The Guardian o The Sun, entre otros.

“Amnistía Internacional y Element AI usaron avanzadas técnicas de aprendizaje automático y ciencia de datos para extrapolar datos sobre el alcance de las conductas abusivas contra las mujeres en Twitter. Element AI calculó que se habían enviado 1,1 millones de tuits ofensivos o problemáticos a las mujeres del estudio en todo el año, o un promedio de uno cada 30 segundos”, destaca la ONG en su web.

“La Patrulla Antitroles nos ha facilitado los datos que respaldan lo que las mujeres vienen diciendo desde hace tiempo: que Twitter es un espacio donde se permite que el racismo, la misoginia y la homofobia prosperen prácticamente sin control”, sostiene Milena Marín, asesora general sobre investigación táctica de Amnistía Internacional, en la web de la ONG. “Descubrimos que, si bien las conductas abusivas se dirigían contra mujeres de todas las tendencias políticas, las de color tenían muchas más probabilidades de ser atacadas y, de manera desproporcionada, las mujeres negras. Al no atajar este problema, Twitter está contribuyendo a silenciar voces ya marginadas”.