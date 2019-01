Portátiles convertibles que velan por tu seguridad en todo momento

La ciberseguridad se ha convertido en un elemento central. Tanto es así que los ordenadores incorporan, cada vez más, un mayor número de soluciones para fomentar la privacidad de los usuarios. Su exigencia no se queda en contar con equipos que se adapten a sus necesidades, ya sean de trabajo, movilidad o mero ocio, sino que demandan soluciones que no expongan información personal a cualquiera que esté a su alrededor. Esta es una de las grandes novedades, entre otras relacionadas con este ámbito, que ha introducido la multinacional HP en sus modelos premium de portátiles convertibles Spectre Folio y EliteBook.

La tecnologia Sureview, pionera en el mercado, permite que cualquiera que esté trabajando con la gama EliteBook y Spectre tan solo tenga que pulsar un tecla para activar un filtro de privacidad. Con esta acción tan sencilla, el ángulo de visión de la pantalla se reducirá a 35 grados y las miradas indiscretas del público no sabrán lo que estamos viendo. Las webcam también se han convertido en un elemento que, por temor a ser espiados, no es la primera vez que las vemos con un trozo de papel sobre ellas. Para evitar estas decisiones rústicas, HP ha incorporado un interruptor para que apaguemos eléctricamente la cámara cuando no las utilicemos y mantener, de esta forma, la estética del dispositivo.

La familia Elite no se queda simplemente en estas opciones para velar por nuestra seguridad. Añade soluciones específicas, como HP Endpoint Security Controller, HP Sure Start Gen4 y HP Sure Run, con las que será prácticamente imposible perder cualquier tipo de información con la que trabajemos. Estas funciones almacenan la imagen del sistema de software en una memoria integrada para garantizar la recuperación de datos, aunque borráramos el disco duro y no tuviéramos conexión a una red. “Hay un nuevo tipo de consumidor que demanda cada vez más nuevas experiencias para conectarse con el entorno que le rodea y disfrutar de él”, sostiene Salvador Cayón, director de consumo de HP.

El portátil convertible EliteBook da incluso un paso más en seguridad para los consumidores a través de un elemento como el lápiz activo. Es el primer periférico del mundo que dispone de una alerta de proximidad para notificar al usuario en caso de pérdida. No solo es posible encontrar el dispositivo por su localización. Los complementos también ayudan a conocer la ubicación. “Nuestros clientes demandan equipos que les ayuden en su día a día y que sean capaces de adaptarse a todas las situaciones, independientemente de si están preparando una propuesta, realizando una presentación o viendo un vídeo”, explica Miguel Ángel Fiz, director de categoría de sistemas personales de HP.

Primer convertible de cuero

La gama Spectre, en concreto el modelo denominado Folio, es el primer convertible de cuero. En un intento por apostar al mismo tiempo por la elegancia y la tecnología, HP ha introducido este material para que los usuarios adapten su compañero de viaje a cualquier situación. Aparte de que puede utilizarse en cuatro modos distintos –folio, portátil, tableta y multimedia–, el ordenador dispone de tres conectores USB-C para incorporar los periféricos que necesitemos. Entre otras características, también destaca por su pantalla táctil de 13,3 pulgadas y resolución en 4K, posibilidad de 4G LTE integrado y una autonomía de la batería de hasta 18 horas con la opción de carga de rápida para no quedarnos colgados mientras trabajamos.

Los convertibles han ido ganando cada vez mayor número de adeptos, pero los portátiles más tradicionales, los que no dan el salto a la tableta, siguen siendo una opción para muchos usuarios. Dentro de la gama Spectre, el modelo x360 apuntala las posibilidades premium de HP. La introducción de HP Command Center es una solución patentada por la multinacional para determinar cómo queremos que trabaje el ordenador. Ayuda a los usuarios a optimizar el rendimiento del sistema mediante la regulación térmica en función de las aplicaciones utilizadas, permite variar la velocidad del ventilador para que sea más silencioso si vemos una película y aumenta la capacidad del procesador cuando así lo necesitemos para tareas más complejas.

“La familia Spectre ha sido concebida para distinguir al usuario y convertirse en una extensión de su propia personalidad”, sugiere Cayón. Este compromiso de HP lleva a esta gama a que quienes deseen estar conectados en todo momento puedan hacerlo sin problemas. Al margen de una autonomía de hasta 22 horas y media, su modo espera permite mantener los correos electrónicos, calendarios y contactos siempre actualizados a lo que añade tanto un lector de huella dactilar como por reconocimiento de voz. Diferentes posibilidades para facilitar el acceso al ordenador de forma casi instantánea. “Hemos creado una nueva gama de dispositivos que unifican diseño y potencia y que se adaptan a las necesidades del trabajador del futuro: seguridad, movilidad, potencia y diseño”, concluye Fiz.