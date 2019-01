Aplica el método de limpieza de Marie Kondo a tu vida digital

La japonesa Marie Kondo introdujo su método de limpieza KonMari en 2011 con su libro La magia del orden. Netflix ha estrenado este año la serie ¡A ordenar, con Marie Kondo y se ha convertido en uno de los programas más vistos (o eso dice Netflix). ¿Podemos aplicar las recomendaciones de la nipona (muy basadas en eliminar, aviamos) a nuestra vida digital?

Por resumir mucho, la propuesta de Marie Kondo se basa tanto en el orden como en eliminar. Eliminar mucho. Pero mucho-mucho. Y por ahí van a ir los tiros en este artículo. Si no estás dispuesto a renunciar a tu síndrome de Diógenes, no sigas leyendo. O sí, haz lo que quieras.

Correos electrónicos

A Marie Kondo no le gustan los papeles. "Mi principio básico para ordenar papeles es tirarlos todos", asegura en su libro La magia del orden. "No hay nada más molesto que los papeles. Después de todo, nunca te inspirarán alegría, no importa con cuánto cuidado los guardes".

De la misma manera, puedes (y debes) aplicar algo parecido a tu cuenta de email: en primer lugar, piensa que la bandeja de entrada es un lugar de paso, no un archivo de correos, de archivos o un listado de tareas. Todos los servicios o programas de correo te permiten crear subcarpetas aparte (aprovecha que los emails permiten programar filtros que hacen que un correo que contenga una determinada palabra en su asunto o que provenga de un determinado remitente pase automáticamente a una carpeta). Guarda en ellas solo lo importante. No tengas miedo de borrar por bloques.

Nunca está de más darle una vuelta a tanta suscripción que (admítelo) ya ni siquiera abres.

Uno de los problemas que nos encontramos es que solemos consultar el correo de forma cronológica. En vez de eso, hay que clasificarlos según su importancia o según su urgencia. Existen métodos como el GTD (Getting Things Done, creado por David Allen) que vienen a hacer es recomendar que se organice según categorías determinadas. Estos pueden ser según remitente, según el ámbito o, como propone Allen, según cuando se vaya a actuar (el GTD propone acciones próximas, proyectos, en espera y algún día).

Aplicaciones

Hemos empezado por el correo electrónico porque es algo que nos quita mucho tiempo. En su libro, Marie Kondo propone sin embargo que la tarea de organizar papeles (el equivalente) se haga en una etapa más avanzada. El método KonMari comienza con la ropa, que es la categoría más fácil de ordenar. Esta, así, sería según la revista Wired, las apps. La principal recomendación de Kondo es solo conservar aquellas cosas que te dan alegría (propone que se tome cada pieza de ropa en las manos y se perciba si te da felicidad).

¿Podemos trasladar el método KonMari? Ve al sitio donde tienes el listado de apps (en iOs está en Ajustes) y piensa qué sensación te produce cada app que tienes. Si te da buen rollo, si te hace sentir bien no pienses si puede serte de utilidad, porque terminarás quedándotelas todas). ¿No eres capaz? Pues elimina las que no hayas usado en el último mes. Sin miedo. En todo caso, es probable que tu teléfono ya lo haya hecho por ti, aunque habrá dejado el icono intacto.

Luego viene la parte de ordenarlas. Lo más lógico sigue siendo que en la primera pantalla pongamos las apps que más usemos. Existe la posibilidad de hacer carpetas por categorías (redes sociales, multimedia, trabajo, etc.), pero, en realidad, una mejor forma es usar el buscador del móvil cada vez que quieras encontrar una app

Redes sociales

Es aquí donde el método de Marie Kondo puede aplicarse con más precisión, Si te paras a pensar, ¿de verdad te aporta tanto entrar cada dos por tres en Twitter, Instagram o Facebook? ¿No te sucede que cuando entras en la red del pajarito te encuentras cada vez más con acritud, enconamiento o mensajes prescindibles? Pues comienza por revisar a la gente que sigues y aplica lo que propone Kondo: este perfil, ¿te causa felicidad? ¿No? Pues fuera. Esto, evidentemente, se puede aplicar al resto de redes, aunque sabemos que eliminar del todo tus cuentas puede resultar algo difícil. Porque, no nos engañemos, muchos nos quejamos del ambiente de histeria, de discusiones y de noticias falsas que pululan en las redes, pero muchos son los que siguen ahí, así que, quizás, a muchos sea eso precisamente lo que les dé alegría...