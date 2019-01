Cacharreando con moléculas: los peligros del ‘biohacking’

Antes de inyectarse el ADN que supuestamente haría crecer sus músculos, Josiah Zayner ya se había hecho popular por un experimento menos sofisticado pero más llamativo. Sufría de colon irritable, de úlceras y de la incomodidad de tener que defecar hasta tres veces por día. Pensó que podía terminar con sus malestares si cambiaba los microorganismos dentro de su intestino. Hasta ahí todo bien. El problema es que para lograrlo había que ingerir, previa purga, los excrementos de un amigo con una salud estomacal de hierro.

Acompañado por un periodista de la revista The Verge y filmando partes del proceso, Zayner lo hizo. Según dijo a The Verge, ahora se siente mejor y va al baño con menos frecuencia. El único efecto secundario que dijo tener no parece muy nocivo: ahora es capaz de comerse una caja de Oreos de una sentada; antes, no le gustaban los dulces.