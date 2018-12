El hotel por horas triunfa más en viajes de trabajo que entre parejas

Guillermo Gaspart (Barcelona, 1978) forma parte de la cuarta generación de una de las mayores sagas de hoteleros de España, Husa Hoteles. Llegó al ecosistema startup por casualidad. Christian Rodríguez, un completo desconocido para él, aunque veterano de la nueva economía, le preguntó: “¿Por qué la estancia mínima en un hotel son 24 horas?”. Lo resolvieron juntos al fundar ByHours, la primera (y de momento única) plataforma de microestancias en hoteles, con sede en el Pier 01 de Barcelona Tech City.

¿Lo de “padre empresario, hijo millonario y nieto mendigo” ha pasado a la historia?

Son datos estadísticos y suele pasar, pero no lo acepto, no tiene por qué ser así. Las empresas familiares se han profesionalizado y muchos family offices les animan a diversificar y a innovar.

En la sede barcelonesa de ByHours trabajan 42 empleados de 11 nacionalidades diferentes. Su edad media es insultantemente joven: 27 años. Flaminia Pelazzi

¿Se considera parte de la generación disruptiva que aborda la transformación digital desde dentro?

Sí, muchas veces esa innovación se hace desde dentro y con la ayuda de la empresa familiar. En mi caso, Husa no participa en ByHours. La startup la pusimos en marcha Christian [Rodríguez] y yo con nuestros recursos, aunque por supuesto contábamos con mi conocimiento del sector. De hecho, mi familia no sabía al principio que yo estaba detrás de este negocio.

¿Por qué ocultó a su familia que había fundado una startup?

Christian Rodríguez dio la cara en los inicios. Yo opinaba que en aquel momento era bueno que no hubiese ningún hotelero detrás de este negocio. Pero al final siempre salen rumores y no se puede negar la evidencia. En el ámbito familiar hubo momentos en que se comentó el tema de ByHours como una innovación y yo miraba para otro lado pensando: “¡Tierra, trágame!”.

¿Y cuándo decidió “salir del armario”, empresarialmente hablando?

Lo hice como algo muy natural. Se enteraron cuando decidí dedicarme plenamente a ByHours y dejar Husa. Les dije “¿Os acordáis de esto de ByHours? Voy a trabajar allí, tengo una participación y en realidad la fundé...”

Flaminia Pelazzi

¿Husa ya era cliente de ByHours antes de saber que era cofundador?

No lo fue al principio. De hecho, hoy por hoy casi no cuento con los hoteles de la empresa familiar. Es un proveedor más y lo trato igual que a los demás.

Han tenido buena acogida del sector hotelero, que suele ser crítico con otras conocidas plataformas. ¿Cómo han logrado que vean a ByHours un aliado?

El sector hotelero tiene una relación de amor-odio con las OTA [agencias de viajes online]. Son un canal de venta que les traen clientes pero sienten que compiten con su web. Sin embargo, el hotelero a veces olvida el dinero que gastan estas plataformas para que su hotel esté bien posicionado. A las grandes cadenas plataformas como Booking les hacen daño, pero en beneficio de hoteles independientes que hoy pueden competir gracias a la inversión en marketing que hacen las OTA por ellos.

¿Cómo les han convencido ustedes?

Diciéndoles que lo que les ofrecemos es un ingreso complementario, no ofrecemos nada que el propio hotelero ofrezca en su propia web y no reducimos el precio de su habitación En definitiva, ponemos en el mercado un producto nuevo. ByHours no es low cost, sino un fair price [precio justo]. El hotelero trabaja con las habitaciones vacías en un primer momento y luego, cuando perfecciona la herramienta, vende la habitación varias veces el mismo día.

Flaminia Pelazzi

¿Cuál era la principal reticencia del sector hotelero en su caso?

La falsa percepción de habitaciones para parejas cuando hablas de hotel por horas. Es un uso que no queremos y nuestro cliente no es ese, es un hombre o mujer que viaja, de entre 30 y 45 años.

ByHours anunció su intención de contar en 2019 con las compañías aéreas como clientes. ¿Tienen ya su apoyo?

Las aerolíneas lo están viendo clarísimo. Ya ofrecen alojamientos después de la compra de vuelo, no dejan de ser un producto que funciona como marca blanca de Booking. Nosotros hablamos con ellas diciéndoles que a un cliente que no va a pasar la noche no le ofrezcan un Booking, sino tres horas de hotel, o que a una persona que va a estar cinco horas de escala en un aeropuerto le pueden ofrecer esas horas de hotel al lado del aeropuerto.

Los que creen en el modelo de negocio son los inversores…

Sí, hemos cerrado tres rondas con un total de unos 7,5 millones de euros levantados ya hasta la fecha de inversores nacionales y últimamente internacionales. Ahora tenemos una nueva ronda cercana a los 10 millones de euros.

¿Cuándo será rentable ByHours globalmente?

ByHours hoy es rentable en España y podría serlo globalmente mañana si no fuésemos tan agresivos en marketing y no creciéramos tan rápido. La prisa es porque el mundo digital es muy competitivo, lo que a la vez te facilita la expansión y la escalabilidad, que en nuestro caso es sencilla. Por ejemplo, podríamos cerrar una transacción en Sidney desde Barcelona, en menos de un día, moviendo tráfico en captación de usuario.