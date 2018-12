Cuatro patentes de Facebook que te harán reflexionar sobre tu privacidad

Junio de 2016. Mark Zuckerberg, presidente de Facebook, matriz de Instagram, publica una foto para felicitar a la red social por alcanzar la cifra de 500 millones de usuarios activos al mes. En la imagen se puede ver al joven CEO sentado frente a su portátil, en el que se aprecia un detalle llamativo: tanto la cámara frontal como el micrófono están tapados con cinta aislante. ¿Qué motivos le llevan al a pensar que alguien le pueda estar espiando? Es muy probable que la experiencia que tiene la multinacional que dirige en el tratamiento de los datos de sus usuarios sea uno de ellos. Hagamos un repaso a algunas de las patentes más inquietantes de Facebook en los últimos años:

Sé dónde estás, pero también a dónde vas

Si pensabas que la intrusión de las tecnológicas en tu vida privada llega hasta tal punto que son capaces de saber dónde estás en cada momento concreto, te estás quedando corto. Lo cierto es que el control que tienen sobre tus movimientos les pueden llevar a predecir dónde vas a estar en el futuro. Es lo que refleja una serie de patentes de Facebook, en la que describen cómo pronosticar tu siguiente destino en función de los lugares que has visitado en el pasado y de las rutas que han realizado otros usuarios que compartan algún patrón contigo. De esta forma, podrían definir cadenas de ubicación, que podrían utilizarse, de acuerdo con la patente, para “enviar publicidad a los usuarios basada en ubicaciones”.

Facebook deduce si tienes pareja

“Inferir el grado de relación de los usuarios de un sistema de redes sociales”. Bajo este nombre, la multinacional presentó una patente en 2014 en la que advertía de su intención de predecir tu estado civil basándose en la frecuencia con la que visitas la página de otros usuarios, la cantidad de personas que aparecen en tu foto de perfil y el porcentaje de amigos del sexo opuesto. En función de cada uno de estos parámetros, la red social otorga una puntuación a cada usuario cuya suma les permite determinar si tiene pareja.

Conociendo tu personalidad para que compres más

Una patente que ya cumple seis años, pero no por ello es menos alarmante. A través del análisis lingüístico de todo lo que escribas en su plataforma, Facebook utiliza un modelo entrenado para predecir las características que conforman tu personalidad —si eres introvertido, gracioso, muy hablador o desagradable— y ofrecerte una publicidad más segmentada.

Bienvenidos a la era de la burbuja de filtros

En 2011, el activista de internet Eli Pariser alertaba de un fenómeno muy presente en nuestros días que bautizaba como burbuja de filtro. Lo definía como un entorno digital en el que las personas pierden acceso a las fuentes de información con las que no se identifican ideológicamente, con lo que se limita su comprensión del mundo. Los filtros que establecen las redes sociales para mostrarte contenido personalizado se basan en tus gustos, por lo que no van a mostrarte aquella información que entiendan que no es de tu interés. "Lo que hay dentro de la burbuja que te rodea depende quién eres y qué te gusta. Pero tú no eres quien decide directamente qué entra en esa burbuja, lo hacen los algoritmos", explicaba entonces.

Un año después, Facebook presentaba su primera patente en esta línea, aunque la ha ido matizando con el paso del tiempo. La compañía describe aquí cómo utiliza la información sobre las reacciones que tienen sus usuarios con los contenidos que les muestran en su feed de noticias (cuando clican para acceder a un artículo, lo comparten o lo marcan con un “me gusta”) para determinar qué es lo que les interesa. "Los usuarios prefieren ver las noticias relevantes para sus intereses personales o las noticias interesantes para los usuarios de redes sociales conectados a ellos o que tengan intereses relevantes", defendían en la patente.