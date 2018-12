Las apps de un crítico de la telefonía móvil

Preguntar al exdirector del congreso más importante de telefonía del mundo si prefiere Android o iOS es como preguntar a un niño si quiere más a mamá o a papá, pero Aleix Valls (Barcelona, 1977) evita sentimentalismos y se pronuncia sin dudarlo: en su opinión, Android es un sistema más abierto y las experiencias son más ricas y potentes con él. “Es verdad que el poder adquisitivo medio de usuarios de iPhone durante mucho tiempo fue superior y eso hizo que muchos desarrolladores sacaran antes soluciones en iOS porque monetizaban mejor. Pero eso ya no pasa: hoy ambas monetizan igual de mal”.

Aunque lo dice con cierta sorna, su conclusión parte de una reflexión más profunda. Valls está convencido de que vamos al Appocalipsis. “El tiempo de las aplicaciones móviles está llegando a su fin y es hora de reinventar el modelo”. ¿Cómo? Parece que el siguiente paso es la voz. “Sobre ella, se irá desarrollando un ecosistema similar en el que las apps serán sustituidas por funcionalidades”.

La transición hacia una mayor comunicación verbal con nuestros terminales es solo el primero de los pronósticos que realiza este ingeniero de caminos y doctor en mecánica computacional de fluidos. “Una de las experiencias cruciales que están por llegar es la creación de una fuerte identidad digital de cada usuario”, expone. “La pregunta que debemos plantearnos antes es quién manejará esta identidad”.

No sin mi smartphone

Los smartphones han calado de tal manera que no seríamos capaces de soltarlos aunque fuéramos plenamente conscientes de los riesgos que entrañan para nuestra privacidad. El móvil ha penetrado en nuestro día a día y ha alcanzado el rango de moneda social, un complemento necesario para enseñar a los demás quién eres. “Existe un estatus social relacionado con el móvil que tienes. Si lo piensas, no hay una explicación racional para comprar un iPhone”, opina.

Lo que parece claro es que al móvil todavía le quedan unos cuantos años, y no porque no le vayan a salir competidores. Más bien, se antoja una cuestión de mercado. “La industria móvil es tan potente que parece imposible que se coordine una inversión económica importante para una revolución de dispositivos”, sentencia, aunque concede que los avances en el hardware puedan desarrollarse por otras vías. “Tendremos mejores cámaras, pero no menos móviles”.

Valls reconoce que tiene más dispositivos conectados en casa de los que le gustaría. Haciendo alarde de espíritu práctico, critica la tendencia de conectar objetos que no aportan nada a los usuarios. Lo que denomina el “Internet de las cosas estúpidas. La palma se la lleva el colchón conectado. Me imagino a un directivo en una reunión de trabajo al que le salta una notificación de la app de su colchón indicando que se está produciendo un movimiento extraordinario cuando no debería haber nadie en casa”, bromea.

¿Qué apps utiliza Aleix Valls?