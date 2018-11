‘Machine Learning’ para hacer frente al Black Friday

La importancia que el Black Friday va consiguiendo en las empresas cada año que pasa se deja notar. En cifras, España está entre los tres países en los que el término más crece, con un aumento de más del 1200%. La importancia de una campaña online efectiva, en una fecha en que todas las empresas quieren llamar la atención del cliente, es vital.

Además, hay que pensar en dos o tres plataformas diferentes para lograr un impacto más certero. Del 62% de las compras totales que supone el canal online, un 60% se realizan a través de dispositivo móvil, y el 40% restante, en PC. En cuanto al tipo de producto buscado, no hay un estándar destacado: electrónica, videojuegos, moda, hogar y deporte suponen el 55% de las búsquedas totales. Además, si añadimos a la mezcla que el 70% de la notoriedad total ocurre en los 20 días previos, se generan espacios tan amplios que pueden volver loco a cualquier departamento de marketing.

Una herramienta que nos puede ayudar a afrontar el Black Friday es el smart campaign, un sistema basado en machine learning que facilita la generación de campañas relevantes y más centradas en el cliente. Smart campaign permite llevar las cifras de impacto, visionado o respuesta a un anuncio de forma casi instantánea. De esta manera, podremos entender qué funciona y qué no, para cambiarlo al instante.

Hacer un análisis cercano, continuo y directo de las métricas nos permitirá ver los resultados de manera más clara y poder entender qué es lo que quiere el cliente en ese momento. El Black Friday es una oportunidad única de hacerse ver y conectar con el cliente. Con los aliados correctos podremos hacerlo sin temor a perder la cabeza.

Esta es una noticia patrocinada elaborada por Google