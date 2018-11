La periodista que creó una pizarra transportable para que escribiesen los demás

Hasta verano de 2016, Gloria Ayuso pasó la mayor parte de su carrera profesional escribiendo para que otros leyesen. Lo hizo desde medios como EL PAÍS o el diario Público, El Mundo o en Radio Nacional de España. También fundó una agencia de comunicación, de la que se acaba de desligar. Sin embargo, hace dos años decidió profundizar en lo de montar su propio negocio. “Mi pareja es gerente en Indra. Por eso, conocí bien cómo funcionaban las técnicas agile y scrum y me hizo notar la ausencia en el mercado de una herramienta de trabajo que ayudara a la comunicación de los proyectos en pequeñas reuniones de equipo”, explica Ayuso. Eso, y la necesidad "de hacer compatible el trabajo con la vertiente personal y familiar: esto ha supuesto un verdadero reto para una persona a la que le apasiona el trabajo como yo en el mundo en el que nos encontramos".

Básicamente, UNDO es una libreta cuyas páginas son de pizarra. “Esto te permite escribir y borrar tantas veces como quieras”. No solo eso, resalta Ayuso, “incorporamos láminas transparentes que permiten añadir o rectificar el contenido original, manteniéndolo intacto”. Ayuso destaca que su producto no lo están usando solo creativos cercanos a modos de trabajo con el visual thinking, sino también "despachos de abogados, muchos responsables de departamentos de IT, arquitectos, agencias inmobiliarias, tiendas de muebles, clínicas dentales, jugadores de rol, o profesores universitarios". Ahora, incluso, afirman estar desarrollando versiones infantiles.

La empresa comenzó a rodar en verano de 2016. "Tuvimos que hacer dos o tres prototipos hasta que el producto tuviese calidad. En total tardamos alrededor de un año", explica. "Cuando tuvimos el definitivo, lo testamos en una campaña de crowdfunding en Verkami, donde prácticamente triplicamos el objetivo marcado. Con esta financiación iniciamos la producción".

La empresa, de la que Ayuso es la única socia, se ha financiado solo con recursos propios, aunque ha echado mano también de su participación en Platafora de Comunicació, sobre todo para llevar a cabo la parte de comunicación. "Al ser un producto que no existía en el mercado, tuvimos que invertir mucho en la comunicación".

¿Cuáles son las previsiones de la empresa? Ayuso asegura que cuenta con un plan de negocio, pero prefiere no explicitarlas porque, por ahora, no los ve realizables. "El objetivo es comercializarlo en España con una red comercial adecuada. Si después de eso podemos ir a otros mercados, fantástico, pero tenemos que ver cómo funciona en España primero".