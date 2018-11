¿Cómo ordenar la circulación de los coches autónomos? Los pájaros dan la solución

Damián Roca ha pasado cuatro años enfrascado en su tesis doctoral, para la cual tuvo apoyo de la Fundación La Caixa. Su trabajo tiene el título que tiene el título Analysis and Simulation of Emergent Architectures for Internet of Things (análisis y simulación de Arquitecturas Emergentes para Internet de las Cosas).

El último año lo pasó en San Francisco, trabajando en un intercambio en una startup (Starflow Networks). Ahora está trabajando e IoT Labs y es cofundador de “algo” (según reza su perfil de Linkedin, relacionado con el Personal Data Banking.