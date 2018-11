David Broncano: tecnología hecha chiste

Humor negro y sin prejuicios. Al frente de La resistencia, el late night de #0 en Movistar, y del programa de radio La vida moderna en la Cadena Ser, David Broncano (La Coruña, 1985) es el gurú de la guasa de los milenials. Parte de su éxito radica en utilizar la tecnología como inspiración para sus chistes. “Me hace gracia el contraste entre una red social o una app con cosas antiguas. Como decir: ‘La vida moderna sería retransmitir por Twitch una matanza en un pueblo de Extremadura”.

Broncano reconoce haberse pasado las horas muertas ‘troleando’ al personal. “Tengo experiencia de mis años en Forocoches”. Peleas simpáticas siempre y cuando no traspasen ciertos límites. “Cuando se enfada alguien por tonterías te ríes. Está bien que te ofendas, pero a mí no me importa. Allá tú. Otra cosa son los linchamientos y el acoso”.

Ahí entra el confuso efecto altavoz que poseen las redes. “Antes, sin Twitter, no podías decirle a Alejandro Sanz lo que pensabas”. Pero sí hay algo que Broncano eliminaría: la influencia de las redes en los medios. “No entiendo por qué se le da peso a movidas que son la mierda. Usan ‘la polémica que ha incendiado las redes sociales’ y se le da cariz de noticia cuando no lo es. Una de cada 50 es algo noticioso, el resto no importan a nadie. Es triste”