Las apps de una poeta digital

Lleva tatuada una palabra en el antebrazo. Y esa palabra no es otra que ‘palabras’. Las mismas con las que Elvira Sastre (Segovia, 1992) ha escrito su pasado a golpe de poemario —el último, Aquella orilla nuestra (Alfaguara), se publicó en abril—. Y las mismas que harán que el año que viene debute con una novela, Días sin ti, relato protagonizado por una abuela y su nieto, cuyas historias independientes se cruzan en un aprendizaje constante.

Aún así, Sastre asegura que no contaba con el éxito, y no lo da por sentado. “Estoy haciendo cosas que me gustan, resulta que me va bien y que hay gente que lo disfruta, pero siempre lo vivo todo como si estuviera de paso. Al final, la escritura para mí es una necesidad, seguiría haciéndolo aunque nadie me leyese”.

Elvira Sastre Jacobo Medrano

Nada más lejos de la realidad. Además de ser una de las poetas jóvenes más populares en lengua castellana (como prueban sus giras de recitales por España y Latinoamérica en las que las entradas se agotan noche tras noche), Sastre cuenta con una legión de seguidores en redes sociales. En Instagram, donde es especialmente activa, más de 234.000 personas no pierden detalle de sus frecuentes actualizaciones. Algo que ha hecho que algunos la incluyan en esa categoría de los instapoetas, un término que nadie sabe muy bien ni qué significa.

“A mí las etiquetas me aburren y al que está fuera le limitan. He huido de ello desde el primer día. No porque un poema tenga 20.000 ‘me gusta’ es un buen poema, hay otras cosas a valorar. De todas formas, tampoco entiendo que se use el término de manera despectiva, al final Internet es una herramienta de difusión, no una marca de estilo”, reflexiona.

Cuando habla de Internet como herramienta, Sastre sabe lo que dice. Su carrera ha estado ligada al desarrollo tecnológico desde que con 15 años abriese su blog, Relocos y recuerdos. “Cuando estudiaba en el instituto no tenía muchos compañeros interesados en la escritura, así que sentí la necesidad de ampliar mi círculo. Quería leer a otros, saber si había más gente de mi edad que compartía mis inquietudes”.

Fue así como, poco a poco, Sastre fue reuniendo una audiencia alrededor de sus textos, al principio escritos en prosa. “Creo recordar que fue un profesor de Galicia al que nunca llegué a conocer quien me dijo que probase a escribir en verso. Pensé que era imposible, porque lo veía como algo tan complicado y tan de los poetas clásicos... pero me picó y me propuse intentarlo, y así descubrí una manera diferente de expresar lo que tenía dentro”.

Por momentos como este, Sastre mantiene que Internet le ha dado sobre todo impulso y comprensión. “Como en todo, siempre están ahí los haters, que suelen aflorar cuando comparto opiniones que no están directamente relacionadas con la poesía —y sí con mi ideología—, pero ya he aprendido a emplear mi tiempo en la gente que me dice cosas productivas, y no en los que no”, sentencia.

