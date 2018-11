La ‘startup’ que consigue que hoteles y agencias de viajes sean amigos

Si hay un sector en el que los agregadores hayan supuesto un verdadero éxito, es el turístico. La revolución digital ha permitido una asociación de la que todos pueden salir beneficiados: las agencias ampliando su negocio y los hoteles y aerolíneas captando una audiencia a la que antes no podían aspirar.

Cuando buscas un vuelo en un agregador, este hace una búsqueda entre los diferentes proveedores con los que trabaja para poder ofrecerte la mejor opción. No obstante, cada aerolínea utiliza su propio sistema y estructura su información a su manera, lo que supone un auténtico dolor de cabeza para cualquier agregador.

¿De quién hablamos?

Los hoteles y las agencias de viajes necesitan un traductor, una herramienta para que puedan hablar el mismo idioma y el fundador y el director ejecutivo de TravelgateX representa fielmente este espíritu. Pedro Brücher es brasileño de familia alemana y lleva dos décadas viviendo en España. Escogió Palma de Mallorca para establecer su empresa, en la que trabajan ya un centenar de empleados, la inmensa mayoría, desarrolladores.

Los orígenes de esta startup están ligados a una marca: Logitravel. En 2012, el crecimiento de la agencia de viajes les llevó a externalizar las integraciones para centrarse en las ventas. Y llamaron a Brücher. “Entonces, yo tenía una empresa de desarrollo en Barcelona”, recuerda. “Como nos fue bien, con el tiempo decidimos mudarnos a Mallorca y vender integraciones para otras empresas”. El negocio no tardó en prosperar. Hoy, la empresa presume de trabajar con cerca de 650 proveedores y 250 clientes, entre los que han habilitado más de 3.000 conexiones. “Esto representa menos de un 5% de las relaciones que se pueden establecer, nos queda camino por recorrer”, promete.

¿Cómo funciona?

El trabajo de integración que realiza TravelgateX otorga a las agencias acceso a la información de sus proveedores. Cada vez que alguien realiza una búsqueda de hotel en una plataforma como Rumbo, esta envía peticiones a todos los proveedores con los que trabaja que prestan servicio en el destino al que viajas. El problema reside en que cada proveedor utiliza un sistema distinto, por lo que la comunicación entre proveedor y agencia se complica.

La compañía de Brücher tarda algo más de un mes de media en desarrollar la integración que facilitará que ambos sistemas hablen el mismo idioma. “Los clientes se conectan a nuestra API y acceden a nuestros proveedores”, explica Brücher. “Ahí empieza la parte comercial, donde no entramos”.

Su modelo de negocio es sencillo. La empresa da a elegir a las agencias si prefieren pagar una comisión por cada búsqueda efectuada o por cada reserva realizada. Al principio, solo cobraban a estos clientes, por lo que consiguieron hacerse con un buen número de proveedores. Con el tiempo, estos comenzaron a ofrecerse a pagar para que ciertas agencias trabajasen con ellos, por lo que hoy combinan ambos modelos. “Trabajamos con total transparencia: todos saben cuál de los dos lados está pagando”, añade el directivo.

¿Por qué nos interesa?

Si preguntamos a Brücher por su competencia, no tiene que pensar demasiado la respuesta. “Juniper, Dispongo, Travolutionary, Multicom”, enumera. La lista es bastante larga; no es difícil encontrar empresas tecnológicas enfocadas en el sector turismo. No obstante, la inmensa mayoría también trabajan en el desarrollo de motores de búsqueda, en el back office… mientras que las integraciones suponen una pequeña parte de su negocio. “Nosotros somos los primeros en dedicarnos exclusivamente a esto, es el centro de nuestro negocio”, reconoce.