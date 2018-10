Regulación y digitalización, las urgencias de la economía española

El evento anual Retina LTD se convirtió ayer en el altavoz de la tecnología y parte de la industria. La mayoría de las voces aprovecharon el mayor foro de transformación digital en castellano para poner de relieve la necesidad de generar mejores condiciones para la inversión y de avanzar en la digitalización antes de que sea demasiado tarde.

Y no solo eso, los ponentes destacaron la imperante urgencia de que exista más diversidad en los consejos de administración y equipos de trabajo y el imparable futuro en el que se están adentrando áreas como el urbanismo, el transporte, los medios de pago y la industria. Retina LTD, organizado por EL PAÍS RETINA, contó con Telefónica y Banco Santander como impulsores y con la colaboración de Google. Además, esta edición son socios Abertis, Accenture, Amadeus, HP, Mastercard, Renfe y el Ayuntamiento de Madrid.

Los más claros a la hora de resaltar las deficiencias del sistema tecnológico español fueron Juan de Antonio, CEO y cofundador de Cabify; y Oscar Pierre, CEO y cofundador de Glovo. Las dos plataformas conservan su crecimiento y miran con optimismo al futuro, pero ven España con otros ojos. “Las mayores empresas cotizadas son de tecnología”, aseguró De Antonio. “Su valor es superior al de las empresas más valiosas hace diez años porque el mundo ha vivido toda una revolución. Pero en España nos hemos quedado atrás”.

Pierre subrayó esta línea argumental y puso de relieve la “inseguridad jurídica” que existe en nuestro país. “Seguimos viendo un marco regulatorio indeciso”, aseguró. Entonces, ¿cuál es el futuro de las industrias que están llegando y las que están por venir? Como fundador de Glovo, Pierre dedica la mayor parte del tiempo a buscar capital y, según contó, la mayor parte viene de fuera. “Es algo que surge en todas las llamadas, se nota una preocupación por los vaivenes regulatorios”, confesó Pierre.

“Aunque la oportunidad es clara, la situación de España en esta revolución no es muy buena”, reconoció Carlos Gallego, director general de Accenture y responsable de Industria X.0 para España, Portugal e Israel. Explicó que, de acuerdo con un informe de la consultora en la que trabaja, la nación mediterránea se sitúa en la décimo primera posición de los 14 países en los que analizaron el nivel de digitalización industrial.

Pero hay posiciones encontradas y no todos están de acuerdo. Antonio Moreno, presidente de Alstom en España, matizó este análisis pesimista. En su opinión, la situación de España no es tan mala y se sitúa en la media europea en la transformación digital del sector industrial. Aunque tampoco podemos dormir nos en los laureles porque se trata de un sector básico para la economía española. Los datos lo confirman. “El 12% de la población activa trabaja en la industria. Supone el 50% de las exportaciones; es un sector crítico en la estabilidad del país”, afirma.

Por eso también es especialmente delicado cuando hablamos de su digitalización. Para Nicolás de Abajo, responsable mundial de los centros globales de I+D de ArcelorMittal hablar de transformación es hablar de inversión; sin ella no se puede innovar. “El 47% de inversión manufacturera viene de China. España no tiene el peso que debería, es el séptimo país en este sentido. Y no podemos quedarnos atrás”. Se trata de un entorno muy cambiante, según explicó Mohammad Ehteshami, vicepresidente de GE Additive, quien sabe mucho de uno de los actores que revolucionarán la industria: la impresión 3D. “La disrupción no llegará de la impresión de plástico que conocemos, sino de la de metal”, explicó este experto. “Gracias a esta tecnología, una turbina pasa de estar compuesta de 855 piezas diferentes a necesitar apenas 12 y su peso se reduce un 5%. El impacto de estos cambios es impresionante si lo situamos en una escala industrial”, aseguró Ehteshami.