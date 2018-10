Job Today busca convertirse en el LinkedIn del empleo precario

Ya estemos buscando un hotel para pasar las vacaciones o eligiendo un restaurante para ir a cenar, siempre nos ha importado la opinión de los demás. La confianza que nos genera saber que un lugar o una persona son bien valorados por la mayoría nos ayuda a tomar la mejor decisión y las plataformas digitales han aportado mucho en esta línea. Booking, TripAdvisor, Wallapop… son solo algunas de las startups que han encontrado en los sistemas de rating y las opiniones de sus usuarios una de las grandes claves de su éxito.

Pero cuando intentamos aplicar estos modelos digitales al entorno laboral, topamos con un muro, sobre todo si hablamos de los trabajos que implican una mayor precariedad. La plataforma de búsqueda de empleo Job Today presume de querer combatir esta falta de transparencia y, para ello, está desarrollando un sistema de rating para empresas que buscan contratar y candidatos.

Polina Montano (San Petersburgo, 1978) aborda el tema con prudencia, alegando que esta solución se encuentra en una fase muy inicial. La cofundadora y directora general de la compañía en España explica que el primer paso es crear una identidad digital a compañías empleadoras y aspirantes para definir una base más sólida sobre la que construir su relación. “Cuando hablamos de páginas corporativas, pensamos en algo aburrido y estático, sin mucha vida y de poco interés”, comenta. “Las pymes necesitan una herramienta más interactiva para contratar”.

Cada vez importa menos la manera en que las empresas hablan de sí mismas; los candidatos valoran la opinión de clientes y empleados. En esta línea hablaba con EL PAÍS RETINA Steve Cadigan, exvicepresidente de talento de LinkedIn, hace algo más de un año. “Conseguir el mejor talento para tu compañía no depende de lo que la empresa busca o dice, sino de cuánto y qué se escribe en las redes sociales sobre ella”, defendía. “Así es como el mundo sabe que trabajar allí es una buena idea”.

La siguiente frontera para JobToday es, por tanto, que los trabajadores puedan valorar las empresas en las que han trabajado para que sus experiencias sirvan de referencia a futuros candidatos. Pero, ¿cómo hacerlo para evitar engaños? Imaginemos por un momento una pyme que obtiene mala reputación en la plataforma, borra su perfil y crea uno nuevo. La emprendedora rusa razona que la solución está en rechazar los comentarios negativos y centrar su propuesta de valor en las valoraciones positivas. “LinkedIn lo hace muy bien: tú tienes tu perfil con recomendaciones, una lista de aptitudes que te han validado tus contactos…”, concede. “No hace falta criticar a nadie. Si tú tienes muchas recomendaciones positivas y otra persona no tiene ninguna, se envía un mensaje muy claro”.

La directora de LinkedIn España, Sarah Harmon, nos explicaba recientemente la estrategia de su compañía y profundizaba precisamente este tema. “Nosotros entendemos que nuestros miembros no pasan el tiempo en nuestra plataforma como ocurre con otras redes sociales de carácter personal, sino que lo invierten”.

Ambas plataformas coinciden en que el empleado no es el único al que hay que proteger. Para Montano, la transparencia tiene que ser de doble sentido y debe estar estructurada y controlada. Por ello, plantean que las pymes también puedan puntuar a sus empleados. “En el mercado laboral actual, los candidatos tienen todo el poder”, sostiene. “La guerra por el talento también afecta al sector servicios”.

La batalla de Job Today contra las malas prácticas empresariales es más trascendente de lo que puede parecer. España terminó 2017 con más de 20 millones de contratos firmados en un año, su máximo histórico, pero no hablamos necesariamente de trabajo de calidad. Un empleado temporal tarda prácticamente el doble de tiempo en obtener un contrato indefinido de lo que tardaba antes de la crisis y el sueldo medio en el país no termina de despegar.

El perfil de los usuarios de la plataforma es un reflejo de esta realidad. El 70% de los trabajos que se ofertan en la aplicación buscan incorporación inmediata y, en muchos casos, no requieren experiencia previa. Tres de cada cuatro candidatos son menores de 35 años y más del 90% de las empresas contratadoras son pymes.

Y no son pocas las que recurren a la plataforma en busca de nuevos empleados: nada menos que 450.000 compañías. Por este motivo, la startup centra sus esfuerzos en construir un catálogo virtual de empresas españolas que les permita luchar contra el fraude de forma eficiente. “Cuando varios candidatos reportan una oferta de trabajo, nos ponemos en contacto con el anunciante y, si vemos que realmente ha hecho algo ilegal, cerramos su cuenta y no le permitimos crear una nueva. El catálogo es clave para que no pueda volver a nuestra plataforma”, explica la directiva.

Job Today, que opera en Londres y en varias ciudades españolas y cuenta ya con 50 empleados, trabaja con sectores en los que el currículum en papel sigue teniendo vigencia. La representante reconoce que todavía son muchos los comercios fieles a este formato, pero no le augura demasiado futuro. “Tu identidad laboral es algo que debes poder compartir con facilidad; tiene que se digital y poder enviarse a través de un link o un PDF”, defiende. “Cada vez más gente entiende que el currículum impreso ha dejado de ser práctico”.

La hostelería o la logística requieren de cierta inmediatez, por ser puramente operacionales. Entonces, ¿por qué están más desvinculados de las soluciones de contratación en internet? Montano opina que los precios que manejan la mayoría de portales de empleo digitales son prohibitivos para las pymes que operan en estos sectores. “Los índices de rotación de personal que manejan son elevados y el tiempo para ellos es crítico: necesitan un modelo más flexible”, arguye.