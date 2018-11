¿Te aburres? Juega al Pictionary con una red neuronal

Dibuja un teléfono en menos de 20 segundos". Si no tienes por profesión o por afición garabatear animales en tiempo récord, cumplir esta orden puede exigirte un esfuerzo de abstracción que no haces desde tus primeros años en la escuela. Pero no te relajes, que tienes más tarea. "Dibuja unos patines". "Dibuja una pera". "Dibuja un ventilador". "Dibuja una vaca". "Dibuja una sandía"...

El reto lo plantea Google en su experimento Quick, draw! -¡Rápido, dibuja!- en el que ha puesto una red neuronal a identificar los garabatos trazados por más de 15 millones de almas. "Cuando dibujas algo, intenta adivinar qué estás dibujando. Evidentemente no siempre funciona, pero cuanto más juegues, más aprenderá", explican.

Las reglas son sencillas: seis dibujos y veinte segundos para cada uno. Tú haces lo que puedes y la red neuronal también. "Nuestro objetivo es mostrar un ejemplo de cómo se puede usar el aprendizaje automático de forma divertida". Al cabo de los sesenta segundos necesarios para completar una ronda del juego, verás qué tal lo has hecho. Y también podrás profundizar un poco en los intentos fallidos.

Por ejemplo, el profundamente incomprensible hecho de que la red neuronal no haya sido capaz de identificar el teléfono más perfecto que jamás vio la Historia del Arte -ejem- y sí haya identificado una vaca peligrosamente abstracta parece influir bastante el hecho de que la mayoría de los usuarios opten por dibujar teléfonos móviles y releguen al pobre fijo a un segundísimo segundo plano.

En la vaca, por otro lado, parecen ser decisivos los cuernos y las manchas pintadas a toda velocidad, aunque la red neuronal también estuvo barajando otras opciones: la segunda más parecida fue un perro. La tercera, un rinoceronte.

¿Y a la humanidad qué le importa?

El fruto del esfuerzo de los quince millones de dibujantes que han tratado de retratar algunas de las 346 categorías que incluye el juego -todas las anteriores, aviones, ambulancias, plátanos, puentes, bigotes...- es una base de datos de más de cincuenta millones de dibujos completamente etiquetados con sus nombres, la fecha y hora de creación, el país en el que estaban sus creadores y el garabato en cuestión.

Gracias a ella, los simples mortales podemos matar el rato viendo cómo la humanidad se enfrenta a la tarea de dibujar un camello, con 115.554 ejemplos. SPOILER: los hay de hasta cuatro jorobas.

Para los desarrolladores, es un dataset único para el entrenamiento de nuevas redes neuronales; para la comunidad científica, un lugar donde buscar patrones en los modos de dibujar de gente de todo el planeta; para los artistas, una fuente de inspiración y más probablemente, de horror.