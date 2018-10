Marketing, recursos humanos e innovación en Retina LTD

La transformación digital no entiende de departamentos. Afecta casi por igual a todas las áreas de las empresas. Algunas tendrán que adaptarse más rápido que otras para no perder el tren de la tecnología, pero deben afrontarlo. Para arrojar cierta luz, el evento Retina LTD, que se celebra este jueves en el museo Reina Sofía de Madrid, contará con las personas más influyentes de diferentes sectores con el fin de abordar estos retos más de presente que de futuro. Si por la mañana la mirada será un poco más abierta, incidiendo en aspectos como la movilidad, la estrategia y la industria, por la tarde el círculo se estrecha. Marketing, recursos humanos e innovación tomarán la palabra en unas sesiones monográficas de dos horas y media de duración.

La digitalización ha abierto un abanico de posibilidades al marketing y la comunicación desconocido hasta la fecha. La forma de conectar con los clientes ha cambiado por completo. Desde las redes sociales hasta la personalización de los productos requieren de soluciones tecnológicas. El entorno ha cambiado por completo para que las marcas se relacionen con los clientes. ¿Tiene sentido hablar del marketing digital o es ya una parte intrínseca del departamento? Para intentar aclararlo, portavoces de firmas como Banco Santander contarán su experiencia incluso como creadores de contenido. Porque, con la evolución tecnológica, una entidad financiera parece, en ciertas ocasiones, casi un medio de comunicación.

Dentro de esta área monográfica, la publicidad también tiene mucho que contar con respecto a cómo se ha transformado su actividad. Con el interrogante casi eterno de si ha muerto su actividad tal cual la habíamos conocido, los diferentes paneles abordarán las incertidumbres sobre su futuro. En un contexto en el que todas las agencias quieren convertirse en consultoras y viceversa, los límites entre unas y otras parecen completamente difusos. Todas hacen de todo. Los intereses se entremezclan sin rubor alguno. Con el fin de encontrar puntos de acuerdo y dibujar lo que está por venir, grandes empresas, como Google y Accenture, se sentarán en la misma mesa con creativos de toda la vida como Toni Segarra.

Uno de los aspectos más críticos de la transformación digital es la gestión del talento. Los departamentos de recursos humanos son los grandes olvidados cuando se pone el acento en la tecnología. El gran reto es cómo atraer a los más brillantes y cómo retenerlos. Cada vez resulta más complicado por la competencia global de las empresas y por la atomización de estos ecosistemas. De la mano de las directoras de recursos humanos de Telefónica y Amadeus, conoceremos cómo innovar y sumar a los más válidos a un proyecto. Pero no todo es la promoción o el salario, sino cómo lidiar con el día a día de los empleados. Para explicarlo, también tendrán un hueco en el panel algunos jefes de felicidad (sí, esos departamentos existen), como la de Mahou.

La búsqueda de lo desconocido

Si la búsqueda y gestión del talento representa un rompecabezas para muchas organizaciones, ¿qué hacer cuando estos perfiles ni siquiera existen? La revolución tecnológica ha propiciado la creación de numerosos puestos de trabajo para los que no hay formación específica previa. Esta tendencia tiene serios visos de acelerarse en los próximos años. Los departamentos de recursos humanos han de ampliar su mirada y plantearse cómo buscar perfiles que, hoy en día, son como un folio en blanco. Las escuelas de negocios serán las grandes protagonistas de estas mesas. Sumarán su experiencia para transmitir en qué aptitudes fijarse, por dónde pueden ir estos nuevos roles y cómo identificarlos.

En un evento como Retina LTD, que intenta esclarecer la transformación digital y aportar algunas claves, no podía faltar un espacio sobre innovación y tecnología. Paul Hardy, director de innovación de ServiceNow, la empresa más innovadora del mundo según la revista Forbes, estará presente en esta sesión monográfica para explicar desde su gestión de la disrupción hasta plantear hacia dónde vamos tecnológicamente. Está claro que ambos mundos han de colaborar conjuntamente. La duda es qué herramientas utilizar y cómo emplearlas para responder a los retos de los negocios. Por si fuera poco, el panel también abrirá un espacio a los llamados moonshots para poner encima de la mesa las tendencias a muy largo plazo. Un ejercicio de futurismo con el que plantear qué contexto tendremos dentro de 100 años y qué impacto tendrá este escenario desconocido.

Una parte más y más trascendental para las compañías es la denominada innovación abierta. La cooperación y la colaboración se han colado dentro del ADN de las grandes empresas para buscar soluciones tecnológicas que por sí mismas no pueden desarrollar. El apoyo en terceros, el trabajo con startups, aceleradoras, incubadoras… Todo un ecosistema innovador que también tendrá su voz propia en estas mesas redondas. Con todos estos elementos, la jornada de la tarde cerrará los grandes debates expuestos en la mañana del Retina LTD. Puntos de vista y experiencias muy diversos que complementarán una visión global de la transformación digital. Pistas para no perderse en medio de tanta tecnología.