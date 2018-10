La empresa que utiliza ‘big data’ para hacer tu ciudad más sostenible

Rara vez el cambio climático ocupa el espacio que le corresponde en el debate público, a pesar de las consecuencias catastróficas que puede suponer para el planeta. Y no es por que el riesgo no sea inminente. António Guterres, secretario general de la ONU, afirmaba recientemente que no es imposible limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, “pero requerirá de una acción climática colectiva y sin precedentes en todas las áreas. No hay tiempo que perder”. Las áreas de actuación son diversas y van desde el transporte o la industria a la gestión de ciertos recursos en las ciudades.

Este último punto es de especial interés porque representa un problema que puede magnificarse. La población urbana se ha multiplicado por cinco en poco más de medio siglo. Hoy, más de la mitad de la población mundial habita en una ciudad y se calcula que alcanzará los dos tercios antes de 2050. Las ciudades del futuro necesitan digitalizar sus sistemas de gestión para evitar que el derroche energético se acentúe. Necesitan recurrir a la tecnología para hacer una administración más eficiente de sus recursos.

¿Por qué no empezar por las farolas?

El consumo energético es uno de los principales retos a batir en esta línea. El alumbrado de las ciudades españolas se traduce en un gasto de cerca de mil millones de euros cada año, según refleja un estudio de la Universidad Complutense. Por no hablar de las toneladas de CO2 que se lanzan a la atmósfera con este despliegue eléctrico.

Gandía es una de las ciudades españolas que tiene más motivos para presumir de hacer frente a este reto. Wellness Telecom, una empresa española que proporciona soluciones de mantenimiento de ciudades a partir de sus datos digitales, ha desarrollado una solución inteligente de gestión a distancia del alumbrado público que, junto a la integración de tecnología LED para reducir el consumo, ha conseguido un ahorro de 400.000 euros anuales. La compañía calcula que el incremento de la eficiencia de su sistema puede mejorar los resultados y ahorrar a la ciudad valenciana alrededor de 8,5 millones de euros en los próximos 15 años.

Expandiendo el negocio

La compañía, con sede en Sevilla, ha conseguido entrar de lleno en el Enterprise Europe Network Award y es una de las cinco finalistas de este premio, que se entrega el próximo 24 de octubre en Viena. El galardón recompensa las ideas innovadoras que contribuyen al progreso de las comunidades locales. No obstante, este no es el primer contacto de la empresa andaluza con el organismo europeo. Gracias al apoyo de Enterprise Europe Network, que celebra este año su décimo aniversario, Wellness Telecom pudo acceder hace ya tres años al programa de investigación Horizonte 2020, a través del que recibió más de 1,5 millones de euros para poder expandir sus servicios. Hoy, cuentan con 150 trabajadores y disponen de oficinas en Suecia, Australia, Reino Unido, India, Dubái y México.

Gráfico del funcionamiento del sistema inteligente de recogida de residuos Wellness Telecom

La apuesta por hacer más eficientes los sistemas de iluminación en las ciudades no es el único motivo por el que Wellness Telecom se ha convertido en un caso de éxito. La empresa también se encuentra desarrollando un proyecto piloto en Sevilla para mejorar la eficacia en la gestión de residuos urbanos. Para ello, han instalado una red de sensores que calculan cuánta basura hay en cada contenedor. Por medio de esta información, los responsables de los sistemas de limpieza pueden optimizar sus rutas y reducir las rondas de recogida en un 43%.