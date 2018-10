Del acelerador al bolsillo: haz de la velocidad tu aliada

Érase una vez el punto kilométrico 76,300 de la A-44, también conocida como autovía de Sierra Nevada-Costa Tropical. En tan específico lugar habita uno de los cinco radares fijos que conviven en esta carretera de Jaén y, a mucha deshonra, el menos respetado de España. Por sus narices pasaron entre enero y octubre de 2017 más de 55.000 vehículos que superaban los límites establecidos.

En el mismo periodo, el susodicho y todos sus primos a nivel estatal dieron pie a 1.676.589 denuncias por exceso de velocidad que a su vez se transformaron en más de 75 millones de euros en multas. Dos veces el bote del Euromillón. ¿Alguna vez te ha tocado a ti contribuir a esta suma? Verti quiere ayudarte a dejar de hacerlo y para convencerte te ofrece un 40% de descuento en tu seguro.

Denuncias por exceso de velocidad en radares fijos



La solución es Verti Driver, una app que mide si eres un buen conductor y te puntúa en función de cómo te comportas en la carretera. Basta alcanzar una puntuación superior a 90 puntos para alcanzar un 40% de descuento en el seguro de coche.

El problema no acaba en las multas: de acuerdo con la Organización mundial de la Salud, conforme aumenta la velocidad, se incrementan las posibilidades de sufrir un accidente y la potencial severidad de sus consecuencias. Así, un incremento de un kilómetro por hora resulta en un aumento del 3% en la incidencia de accidentes y eleva un 5% la de accidentes fatales. De hecho, al menos un 10% de los accidentes con víctimas registrados en 2016 en las vías interurbanas españolas estaban asociados a infracciones de velocidad.

Infracciones de los conductores implicados en accidentes con víctimas en vías interurbanas



En este contexto, Verti Driver propone convertir el perfeccionamiento de nuestros hábitos al volante en algo parecido a un juego. Gana el mejor conductor y la victoria -el descuento en el precio de tu seguro- se conquista en la vida real: en el propio coche.

Geolocalización

El reto comienza una vez descargada la aplicación. Sólo necesitas llevar el móvil contigo. La propia app se encarga de utilizar la información recopilada por el GPS para triangular la ubicación de tu vehículo y determinar por dónde estás conduciendo.

Pongamos que vas por la célebre autovía de Sierra Nevada-Costa Tropical. Verti Driver lo sabe y está cotejando los límites de velocidad asociados a esa vía. Compara esta información con la velocidad real que se infiere del GPS de tu móvil y determina si estás respetando las velocidades máximas en ese tramo. Si te estás portando bien, empiezas a acumular puntos. Si te estás portando mal, no sólo pasarás a engordar las estadísticas del punto kilométrico 76,300 y te llevarás la consecuente multa. También verás cómo se reducen tus posibilidades de lograr el 40 % de descuento del seguro de tu coche.

20 días, 45 viajes, 300 kilómetros

Además de ser buen conductor, para entrar en la competición necesitas cumplir tres requisitos: debes utilizar la app durante veinte días, en el transcurso de 45 viajes y a lo largo de 300 kilómetros. De este modo, demostrarás que tus habilidades no son fruto de una buena racha o un día de tráfico lento.

Durante este periodo, Verti Driver no sólo estará vigilando que respetes los límites de velocidad. Sin salir de tu móvil, la app monitorizará además otras características de la conducción utilizando el acelerómetro, muy sensible a cambios bruscos y esencial para muchos videojuegos. ¿Que das un acelerón? Verti Driver lo detecta. ¿Qué frenas bruscamente? También. La app puede incluso determinar si has tomado una curva a excesiva velocidad.

No en vano, un 15% de los conductores aseguran que con frecuencia recorren autovías y autopistas a velocidades de hasta 160 kilómetros por hora, según comprobó el centro de estudios de seguridad vial en su segunda encuesta global sobre hábitos de conducción. Los que alcanzan los 60 kilómetros por hora en vías interurbanas con igual asiduidad suponen el 16% del total.

Conductores que admiten malos hábitos de conducción



Dulce victoria

De acuerdo con las reglas de Verti Driver, para superar el reto necesitas conseguir más de 90 puntos. Esta valoración se monta utilizando la información recopilada por tu móvil a lo largo del reto.

¿Qué pasa cuando lo consigues? El anuncio oficial te lo hará la propia app a través de una notificación. A partir de este momento te será posible calcular el nuevo precio de tu seguro. Si aún queda tiempo para tu renovación, podrás programar un aviso. Así, llegado el momento la aplicación te recordará que eres un gran conductor y tienes un jugoso descuento esperando a ser aplicado.