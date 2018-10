El futuro de la realidad virtual y aumentada está en las fábricas

Algunas empresas, como Boeing, usan la realidad aumentada (RA) para facilitar la tarea de sus empleados. Según la propia compañía, esta tecnología ha aumentado la productividad en un 40% y reducido el tiempo dedicado a la producción de cableado en un 25%. Ford, por su parte, emplea la realidad virtual (RV) para identificar (gracias a la captura de movimientos) y luego mejorar las acciones que llevan a cabo los ingenieros en la planta de montaje con el objetivo de reducir los accidentes. El resultado ha sido una reducción del 70% en las lesiones de empleados y del 90% en los problemas de ergonomía en el puesto.

La realidad es que Boeing y Ford no son las empresas tipo. Capgemini ha explorado la implantación de estas tecnologías en la industria y ha plasmado las conclusiones en el informe Augmented and Virtual Reality in Operations. Elaborado a partir de entrevistas a más de 700 ejecutivos de los sectores de la automoción, la industria y los servicios, las perspectivas de futuro son encontradas. La mayoría de los encuestados (53%) cree que las denominadas tecnologías inmersivas tardarán entre tres y cinco años en implantarse de forma generalizada en sus empresas. El 50% de las empresas encuestadas que no han incorporado ya estas tecnologías a sus procesos dicen que las usarán en los próximos tres años.

Por otra parte, el 82% de las empresas que ya usan RA o RV aseguran que las ventajas de estas tecnologías cumplen o superan sus expectativas. Es decir, quienes las prueban las mantienen. En esta categoría entrarían los ejemplos de Boeing y Ford.

Los países que se están tomando más en serio la utilización de estas nuevas técnicas de asistencia a la producción son EE UU, China y Francia, de acuerdo con los datos recogidos por Capgemini. La consultora estima que el desembolso total en EE UU en estas tecnologías para 2018 será de unos 6.400 millones de dólares de los 17.800 millones esperados en todo el mundo.

Aplicaciones reales

Las empresas detectan cuatro áreas prioritarias de aplicación en la industria:

Diseño y ensamblaje. La RV y la RA pueden ser una herramienta eficaz para experimentar digitalmente el diseño y la operación de activos, así como para testear y realizar cambios de modelo antes de completar el diseño final. Entrenamiento inmersivo. Estas tecnologías permiten sumergir al empleado en un entorno seguro y guiado en el que operar y tomar de decisiones de forma controlada. Inspección y control de calidad. Las tecnologías inmersivas facilitan una más rápida inspección de los componentes mediante la visualización superpuesta de información. Reparación y mantenimiento. Ver vídeos tutoriales y manuales, ofrecer asistencia experta remota, visualizar componentes y funciones específicas saltándose barreras físicas y superponer en tiempo real imágenes con instrucciones sobre las piezas son algunas de las aplicaciones de estas tecnologías en materia de reparación y mantenimiento.

Queda claro, en cualquier caso, que el futuro inmediato de estas tecnologías es más prometedor en las fábricas y cadenas de montaje que entre el gran público.