Los hagstag son de madres

Para enseñar es imprescindible aprender así que dar clases nos permite no sólo estar al día, sino también ser capaz de transmitir conocimientos a personas muy diferentes. Es valioso a nivel personal, pero también a nivel profesional. Si consigues que aprenda un concepto técnico alguien sin conocimientos técnicos de base, es más probable que puedas convencer a un cliente sin esos conocimientos de que le crearás valor.

Así que la semana pasada estaba yo en Pontevedra, dando clase una vez más en Google Actívate sobre cómo hacer un Plan de Marketing Digital, utilizar Social Media y realizar campañas de Performance Marketing, cuando unas jóvenes y dicharacheras alumnas de entre 18 y 19 años se acercan para preguntar. ¿Que cómo sé su edad? Me la dijeron. Lo cual deja claro que iban a hacer sangre. En ese momento yo estaba explicando lo importantes que eran los hashtags en Instagram, así que no me esperaba para nada lo que iba a escuchar.

Para quién no los conozca, los hashtags son un tipo de metadatos que se caracterizan por comenzar por el símbolo de la almohadilla (#). Son muy típicos en las redes sociales, sobre todo en Twitter y en Instagram actualmente. De hecho se considera que su origen moderno viene de un mensaje en esta red social lanzado por Chris Messina (@chrismessina) en agosto de 2007 quien preguntaba a sus seguidores: "¿qué os parece utilizar la almohadilla # para grupos? Como en #barcamp [msg]".

Desde entonces el uso de los hashtags fue creciendo y adquiriendo tanta popularidad que finalmente Twitter comenzó a convertirlas en parte de su ADN. Este tipo de etiquetas (o tags) permiten ayudar a enfocar el mensaje a partir de una seria de palabras clave (keywords) que facilitan buscarlo, o difundirlo, al relacionarlo con un contenido o tema de conversación específico. Se usan para promocionar y comunicar eventos, y está muy de moda ahora mismo por ejemplo el #MeToo, reconocido a nivel mundial. Pero también se usan para expresar sentimientos como la ironía o el sarcasmo, e incluso para promocionar marcas y hacer publicidad. Están tan extendidos que hoy en día incluso los programas de televisión los usan de manera regular. Hasta el punto que el término "hashtag" está definido en el Oxford English Dictionary desde mediados del 2014. Hoy día raros son los “influencers” o las marcas que no utilizan una cantidad importante (cuando no desmesurada) de hashtags en Instagram.

how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]? — Chris Messina (@chrismessina) 23 de agosto de 2007

Así que ahí estaba yo, delante de decenas de personas en Pontevedra explicando cómo hacer marketing en esa red social, cuando la voz de la realidad me despertó. Debo decir en su defensa que las heroínas de esta historia tuvieron la deferencia de acercase en un descanso de la jornada, en vez de soltarme la bomba generacional en mitad de mi ponencia.

"Perdona Loreto, esto de los hashtags, ¿funciona de verdad?"

"Pues claro que sí chicas. Los usan las marcas, los “influencers”...todo el mundo en Instagram sabe lo importantes que son"

"Ah. Vale. Es que, verás, nosotras en realidad no los usamos"

"¿No? ¿Y qué usáis?"

"Frases de canciones"

"¿Y por qué no usáis hashtags?"

"Porque...es que... bueno... ¡los hashtags son de madres!""

Y ahí ya no supe qué contestar. Estaba en shock. No recuerdo un momento tan doloroso desde la primera vez que una pelota se acercó a mi lado y escuche el terrible "señora, ¿me puede devolver el balón?", que marca el paso de la juventud a la madurez. Al menos psicológicamente. Así que tras lamer mis heridas con el resto de Mamás 2.0 de mi grupete, me puse a investigar para descubrir la dura realidad: era cierto. La nueva generación está abandonando los hashtags y usando de manera masiva otros medios para etiquetar contenidos. Concretamente frases de canciones, lo cual me hace pensar en el potencial de crecimiento de Tik Tok, una red social que me encanta, pero todavía por explotar, antes conocida como Musical.ly.