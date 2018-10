María Benjumea: la reina del sur

Corría el año 2012. Cuando muchos veían todo negro en la economía española, María Benjumea decidió apostar por un nuevo mundo empresarial. Ella lo vio claro: la relación entre los actores de la economía iba a cambiar radicalmente. Dos años después se celebraba la primera edición del South Summit y Benjumea demostraba su acierto.

“Es una plataforma de innovación y de encuentro de los actores para encontrar oportunidades”, explica Benjumea. Este encuentro anual se ha convertido en una cita habitual entre startups e inversores. Todo ideado por ella. La edición pasada congregó cerca de 650 inversores de todo el mundo y más de 6.000 emprendedores.

Hay que facilitar la normativa para apoyar a las startups

South Summit es un escaparate para las empresas que buscan financiación y visibilidad, ganen o no el certamen. La ganadora del año pasado fue Wallbox, una tienda online de productos para coches eléctricos. Por el podio también han pasado empresas como Caravelo, Darwinex o Spotahome. A su vez, este evento quiere ser la puerta para nuevas inversiones en nuestro país. Es lo que ocurrió con el fondo Access Partners, que hizo sus primeras inversiones en España tras asistir a la primera edición.

Competencia

Sin embargo, no todo son luces en el nuevo ecosistema empresarial. La entrada de nuevos actores en el mercado no le ha salido gratis a algunos sectores. Benjumea considera que “no se le pueden poner puertas al campo”, y aboga por una competencia en igualdad de condiciones. Aunque también advierte que ya no es posible sobrevivir sin innovar: “O cambias, o mueres”.

Desde Spain Startup (la plataforma que organiza el South Summit) también buscan que emprender sea más fácil en España. Benjumea considera que aún hay tareas pendientes y por eso están trabajando en una serie de peticiones formales al Gobierno. ”Hay que facilitar y visibilizar la normativa para apoyar a las startups y que de verdad crezcan. Y una parte importante de estas normas están vinculadas con la parte fiscal”.