Seis preguntas definitivas para saber si tu negocio sobrevivirá en la era digital

Hace lustros que las empresas hablan de transformación digital, de lo importante que es, de que no hay futuro fuera del entorno digital. Y, sin embargo, muchas, muchísimas empresas todavía no han llevado a cabo esa transición… o incluso no tienen ni idea de por dónde empezar.

El profesor Peter Weill y su equipo han dedicado los últimos años a estudiar en profundidad cómo deben llevar a cabo las compañías esta transformación. El último libro del presidente del Center for Information Systems Research (MIT CISR) e investigador senior de la MIT Sloan School of Management, What’s your Digital Business Model (Harvard Business Review Press), coescrito junto a su colega del MIT CISR Stephanie Woerner, trata de ser una guía de apoyo para que los gestores se hagan las preguntas adecuadas, las que nadie les va a hacer dentro de su propia organización, y no naufraguen en el camino.

Weill, durante la entrevista. Juan Lázaro

“Nunca antes habíamos vivido una era de tantos cambios. Lo llamamos el efecto SMACket (social, mobile, analytics, cloud, IoT…). La tecnología ha golpeado duro a todas las empresas del mundo, pero también nos da la posibilidad de reinventarlas de la forma que siempre quisimos que fueran”, explica el australiano, de visita en Madrid para dar una conferencia en la Fundación BBVA.

“Hemos estudiado el rendimiento de 1.000 compañías durante los últimos siete años, y las que se han servido de estas tecnologías para transformarse han logrado un 16% más de margen neto que la media de cada industria”, ilustra Weill. ¿Qué rasgos comunes tienen estas empresas? Fundamentalmente dos: han mejorado significativamente la experiencia de cliente y han profundizado en la automatización.

Las seis preguntas clave

El libro de Weill y Woerner, tal y como indica el título, se estructura en torno a seis preguntas fundamentales que todo consejero delegado debería hacerse para ver si su empresa afronta la transformación digital de la forma adecuada.