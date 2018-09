El día que desaparecieron las comisiones y temblaron las inmobiliarias

Hace algunos años (no tantos como pensamos), en España había mucha resistencia a realizar compras por internet. No teníamos esa costumbre, ni nos daba confianza desvelar nuestro número de tarjeta de crédito.

Actualmente, sobrepasada la barrera de la desconfianza y con los sistemas de pago seguro mucho más avanzados, somos capaces de comprar cualquier cosa por internet con tal de no bajar a la tienda de la esquina. Ya no nos hace falta comprobar que detrás del mostrador hay un señor o señora para entender que ese negocio realmente existe y puede ser igual de bueno o mejor. Y como el mundo digital nos llega a todos en algún momento, también lo hizo en el sector inmobiliario.

“La revolución digital tiene que llegar a la agencia inmobiliaria, sin ninguna duda.” Albert Bosch, Ceo y fundador de Housfy, una inmobiliaria online, nos explicaba cómo comenzó esta aventura (que tiene poco más de un año), y que en un tiempo récord han conseguido posicionarse en el sector de las agencias inmobiliarias españolas: “Para que nos hagamos una idea, hay 35.000 agencias en España. En un año hemos pasado de ser la treinta y cinco mil uno a la sexta”.

La revolución digital a la agencia inmobiliaria tiene que llegar, sin ninguna duda”

Albert Bosch, Ceo y fundador de Housfy

En 2016 Albert era director general de Groupalia, una de las empresas líderes en la industria digital en España dedicada a la comercialización de ofertas de servicios, productos y viajes.

Albert Bosch en un momento de conversación con Álvaro Gómez (de espaldas en primer plano) durante la entrevisa realizada para EL PAÍS Retina

“Tenía ganas de volver a emprender, entonces empecé a mirar qué estaba pasando tanto en Reino Unido como en EE UU. Y allí vi que había una industria, que era el proptech, que estaba funcionando muy bien. El proptech como tal fusiona dos cosas que yo conozco mucho: el mundo digital y el mundo inmobiliario. Fue verlo y me dije: esta revolución tiene que llegar a España, seguro”.

¿Pero cómo funciona?

“Housfy como tal es una plataforma que permite al propietario vender su vivienda con todo el asesoramiento, como tendría con una agencia tradicional pero sin tener que pagar estas comisiones que son tan, tan, tan grandes que pueden llegar hasta un 5 o un 6% del valor de la vivienda”.

Según un informe de Tinsa, el tiempo medio que se tarda en vender una vivienda puede oscilar desde los 3 meses de Madrid a los 15 meses en Segovia. Según el CEO de Housfy, su tiempo medio de venta es de 70 días, dependiendo de la provincia, y con un plazo incluso menor en el caso de Barcelona, donde tienen mayor red de contactos.

Pero lo novedoso de este tipo de inmobiliarias online no es solo el precio, que puede hacer tambalearse a todo el sector: “Hay dos modelos de pricing: uno que es pago a éxito, al final, cuando te vendemos el piso. Y esto es un pago que son 2.990 euros, que comparado con la comisión media que puedes tener en Madrid, que son unos 18.000 euros, contando el IVA, pues hay un ahorro considerable de unos 15.000 euros. Y después hay otro modelo, que es el modelo de pago inicial, que es que el riesgo de vender o no lo asume el propietario, que es un modelo donde se pagan 780 euros + IVA al inicio, y ya no pagas nada más”.

También se diferencia por la aplicación de tecnología big data y la automatización de todos los procesos, que son las que permiten esta reducción en costes y plazos de venta.

“Todo lo que es la parte contractual lo tenemos externamente automatizado. De hecho, la gente firma cada uno en su casa contrato de arras, contrato de reserva...”, explica.

Detrás un buen negocio hay un buen plan de comunicación

Para dar a conocer Housfy y su funcionamiento, Albert recurrió a Elogia, una agencia de marketing digital con la que ya había trabajado anteriormente.

“Nos hizo mucha ilusión cuando Albert nos llamó. En el momento en el que nos explicó el modelo de Housfy quedamos automáticamente enamorados”, nos comentaba Álvaro Gómez, responsable para España de Elogia.

Álvaro Gómez, Country Manager para Elogia, (agencia digital de Housfy), en un momento de la entrevista

“Es un proyecto puramente digital, que al final es nuestra especialidad, pero también es un proyecto con dos retos: primero un mercado muy maduro en el cual había que explicar a los usuarios que no se esperaban una empresa como Housfy que les ofreciese estas ventajas. Luego el otro reto era encontrar los usuarios perfectos que querían vender el piso”.

Para esta agencia de marketing, la estrategia a seguir fue doble, por un lado la construcción de marca y por otro la optimización con comunicaciones específicas.

“Al final la clave es trabajar muy de la mano de Housfy con comunicación totalmente sincronizada. Luego también, trabajar con el equipo de Google, y sobre todo, con todas las herramientas que nos da Google Adwords para tener optimizadas las campañas y llegar a éxito”, explica.