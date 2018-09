Ex machina.¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Desde la publicación de la novela que dio vida a Blade Runner, el séptimo arte ha abordado este jugoso tema. No son pocas las ficciones que han tenido como punto de partida una inteligencia artificial capaz de alcanzar ciertos niveles de conciencia y empatía y Ex machina, de 2015, es una de las últimas. Alicia Vikander interpreta a un androide —desarrollado por una empresa de inteligencia artificial al estilo de Google— que atraviesa un test de Turing con un resultado inesperado. Por el camino, salen a la luz interesantes cuestiones en torno a la importancia de la ética en la evolución de la capacidad empática de las máquinas.