Halt and Catch Fire Es habitual que se nos presente la innovación relacionada con la tecnología en un entorno de trabajo flexible, sin apenas jefes, donde los empleados visten informales y habitan mesas de pimpón. No en vano, términos como 'startup' y emprendimiento que tienden a asociarse con este ambiente. Pero la innovación también tiene su cara corporativa. 'Halt and Catch Fire' presenta este lado desde un prisma profundamente humano. El papel de una pequeña empresa que se ve abocada a competir contra las grandes tecnológicas de principios de los 80 (confrontación con IBM incluida, con el nacimiento del Apple II como telón de fondo) hace las delicias del espectador más exigente. Una ficción imprescindible para los amantes de la informática, incluso a aquellos a los que 'Piratas de Silicon Valley' les supo a poco.