Pucho (Vestusta Morla): “Uso la cámara como un diario”

Nació como Juan Pedro Martín (Madrid, 1979), pero para todos es Pucho, vocalista y líder (aunque él odia la palabra) de Vetusta Morla, el sexteto madrileño santo y seña del indie español. Una carrera de diez años nacida cuando el modelo de negocio de Internet todavía andaba en pañales: “Aparecieron los Arctic Monkeys y MySpace como la panacea de la distribución y del boca a oreja y claro, había que estar ahí. Nos hemos ido adaptando”.

Para los madrileños con inquietudes culturales Pucho es más que conocido: no se pierde una exposición, un festival de cine o una obra de teatro. Eso sí, si le dan a elegir, después de la música se queda con la fotografía y, en especial, la instantánea, esa que conocemos vulgarmente como polaroids: “Siempre llevo una cámara conmigo. La uso casi a modo de diario”. Es curioso que un músico que desde sus inicios ha sacado jugo a eso que él define como cacharrería, y que incluye desde ordenadores a samplers, le tenga tanto cariño a lo analógico: “Lo que mola es captar el momento, porque después se puede escribir una historia a través de esa foto. Hoy en día la gente tira carretes enteros o hace decenas de fotos con el móvil. A mí eso no me vale”.

Las instantáneas funcionan como dietario, pero como corresponde a un grupo de rock moderno, parte de esa intimidad es compartida con los fans: “No soy muy partidario de las stories [de Instagram], aunque entiendo que hay que adaptarse a las nuevas formas de comunicación”. Su aportación fue Memoria instantánea (Planeta de Libros), el libro inspirado en la gira de La deriva [2014-2015]: “El motivo principal era retratar las vistas desde los hoteles donde nos alojábamos. Luego, los seis miembros escribimos un capítulo sobre las imágenes”. Para la gira de su nuevo disco, Mismo sitio, distinto lugar, la nueva obsesión que Pucho desea inmortalizar es una serie de cabeceros de hoteles. “Los hay bastante frikis. Digamos que va a ir de dulces sueños… aunque los amaneceres tampoco los he dejado de lado”.

Vistas sus fechas de contratación, más que un libro, se prevé que sea una enciclopedia. Vetusta Morla se ha embarcado en una gira larguísima en la que, como es habitual en su carrera, lo insólito es la norma. La pasada noche de San Juan tocaron para 38.000 personas en la explanada de la Caja Mágica madrileña. Nos confiesa que uno se siente pequeño allí arriba, y más con el equipo audiovisual que se gastan: “A veces veo fotos de conciertos y pienso: ‘Estoy haciendo un baile de la hostia y hay este pantallón y con estas proyecciones… ¿merecerá la pena?’. Pero creo que dentro del show todo suma y aporta a la emoción”.

“Como la anterior que tuve, es un regalo de mi familia. Cuando se empezaron a comercializar la nueva ola de instantáneas minis me quedé absolutamente fascinado. Es muy guay llevarla en las giras porque es muy manejable”. Damos por supuesto que habrá una segunda publicación tras 'Memoria instantánea', el libro editado en 2015. “De momento no me planteo hacer una expo. Para mí es solo un hobby”. Le preguntamos por el gran problema de las instantáneas, el coste del material, y explica: “Los cartuchos salen carillos, pero yo los pillo a granel. ¡Se nota la diferencia!”.

La banda hasta se ha atrevido con los videojuegos, en Los ríos de Alice, desarrollado por Delirium Studios, para el que escribieron ocho temas inéditos: “Fue un trabajo muy bonito, de los que a mí me gustaban de pequeño, de darle al tarro”. Estos días no tienen tiempo para videojuegos. Pucho tiene que seguir ensayando para una gira que, después de verano, llevará a Vetusta Morla a Alemania, Holanda, Suiza… Y de todo ello quedará el recuerdo en forma de instantánea tomada por esa cámara que nunca le abandona.