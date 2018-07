“No es ningún drama que el público se vaya de las pantallas tradicionales”

El nuevo fenómeno de Operación Triunfo no hubiese sido posible sin él. Toni Sevilla, director de contenidos, canales y programas de TVE, es el responsable de haber reconciliado a jóvenes y adolescentes con la televisión pública, tradicionalmente ligada a un público más adulto. La estrategia de redes sociales y la emisión de contenido exclusivo en otras plataformas, como YouTube —donde los vídeos de OT ya acumulan más de 365 millones de visualizaciones—, fueron claves para el éxito del programa, uno de los más aplaudidos de los últimos años. "La clave está en tener una mentalidad digital: saber dónde está consumiendo contenido tu público objetivo y hacerlo partícipe", asegura Sevilla. En un sector que poco a poco ve cómo los canales de streaming se llevan parte de su pastel, parece que no es tan importante el big data y la inteligencia artificial como entender al consumidor digital.

Operación Triunfo ha sido uno de los fenómenos televisivos más aplaudidos de los últimos años, cuando todo el mundo pensaba que TVE estaba estancada, ¿cuál ha sido la estrategia?

Operación Triunfo fue un ejercicio de laboratorio. Nos dimos cuenta de que no podíamos abordarlo de la misma manera que en las ediciones anteriores porque la sociedad ahora es digital. En España, según los datos de Comscore, más de 28 millones de personas ven Youtube al mes y el 57% del tráfico de esa plataforma es móvil. Está claro que los hábitos y las formas de consumo de contenidos están cambiando y no podíamos dejar eso de lado. Construir OT solo para la noche de prime time del lunes habría sido un error. Por eso diseñamos una estrategia omnicanal, para dar contenido por muchas vías, una de ellas Youtube, donde los espectadores podían ver en directo lo que estaban haciendo los concursantes. Otra vía que utilizamos para compartir contenido exclusivo fueron las redes sociales, que ya son vías de comunicación fundamentales en la sociedad. La estrategia consistió en que tuvieras que acudir el lunes a ver la gala en la tele para ver la resolución de lo que te estábamos ofreciendo por otras vías durante la semana.

Entonces la tecnología, las redes sociales y las nuevas plataformas han servido para interactuar con los espectadores y engancharlos al contenido.

Es la simbiosis perfecta entre los avances tecnológicos y un contenido propio de televisión. OT ha trascendido la pantalla principal de emisión: ha tenido presencia en el teléfono, en la tableta y en el ordenador. Quisimos acercarnos al consumo que hacen los jóvenes, que ahora quieren ser partícipes de lo que están viendo. Dándoles contenido en sus lugares habituales de consumo facilitamos que el espectador pueda jugar con ese contenido y pueda crear y difundir GIFs, memes, fragmentos de un vídeo de la emisión en directo [Amaia versionando a El Kanka.] Es un contenido que los espectadores han decidido crear y compartir. OT se ha construido en colaboración con ellos.

¿Esta estrategia digital se puede aplicar a todos los contenidos?

Estamos estudiando hacerlo con una serie de ficción, El continental, que saldrá a finales de esta año. Vamos a seguir la misma estrategia: dar contenido exclusivo en redes sociales que complementa la trama principal de la serie. Pero no es aplicable a todos los formatos, hay algunos en los que funciona mejor y otros en los que no es viable.

O sea, el objetivo no es traer al público a la televisión, sino ir a donde están ellos: a internet.

Exacto. La clave es generar un ecosistema donde hablemos de un tipo de contenido que damos principalmente en televisión. Pero no debemos limitarnos a la emisión lineal de un prime time. No es un drama que la gente se vaya de las pantallas tradicionales. Hay que ir más allá y saciar también las necesidades digitales del público. Además, no depende solo de dónde consumen sus programas favoritos, sino cómo lo hacen. Ahora lo queremos todo y lo queremos ya y nuestra responsabilidad es intentar adaptarnos a eso. Las plataformas de streaming dan la opción de ver muchos capítulos del tirón. Son nuevos usos que la sociedad hace del contenido. En la televisión tradicional no se hace, pero es necesario. Tenemos que darle a la gente el contenido de la forma en que lo consume.

¿Es suficiente para competir con las plataformas de streaming?

La gente piensa que nosotros competimos contra Telecinco, Antena 3, HBO o Netflix. No competimos contra ellos porque somos servicio público. Nuestra lucha es conseguir que nuestros contenidos sean diversos e inclusivos. Pero sí es verdad que es tanta la diversidad de contenido que tiene el espectador que tenemos que estar siempre a la última: o eres excepcional o no llamas la atención. Esta es la realidad de todas las cadenas y de todas las plataformas.

¿Os planteáis hacer personalización de contenidos?

Nosotros no tenemos los algoritmos de los que gozan otras plataformas. Tenemos otras herramientas de análisis y las usamos para ver qué tipo de entretenimiento es el mejor y más apropiado. Pero no gozamos de esa tecnología. No tenemos el algoritmo de la felicidad.

TVE ha colaborado con el Teatro Real en la grabación de un vídeo en 360 grados para enseñar los rincones del teatro al público. ¿Os planteáis hacer esto con contenido original para televisión?

Sí. Buscamos utilizar todas las nuevas tecnologías. Y hemos dado los primeros pasos ya: creamos contenido en realidad virtual para El Ministerio del Tiempo y para recrear el recorrido de los encierros de San Fermín. Tenemos esa línea permanentemente abierta. Pero lo principal es apoyarse en los avances tecnológicos para saber qué explotación real tienen. De nada sirve utilizar tecnologías punteras si no sabes lo que quiere tu público.