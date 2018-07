La ‘app’ para que por una vez te fíes de tus amigos

Peeople responde a una duda que me surgió que era simple", explica David Pena, el fundador de la startup. "Cuando buscaba información en internet siempre me encontraba con el mismo problema que no podía resolver: por lo general, cuando tenemos que tomar una decisión, lo que hacemos de forma natural es tirar del consejo de mis amigos, y la información que obtenemos de esas fuentes es la base del boca a boca de toda la vida y es una información que damos por válida de forma inmediata. Y me di cuenta de que eso no se podía hace de la misma manera en internet".

El funcionamiento que propone Pena es el siguiente: los usuarios pueden consultar en la app los temas que recomiendan sus amigos, conocidos o influencers favoritos y guardar aquello que les interese en su propio pocket privado. Cuando los usuarios necesiten algo -una tienda, un libro, una película, un restaurante o un taller, por ejemplo- pueden acudir a ese pocket o hacer una búsqueda en los de sus amigos. Todo lo que se encuentra en la app puede ser adquirido a través de la app.

"Si eres un chaval de 18 años y te quieres comprar un videojuego, valoras igual a tu colega que a Willy Rex, por citar un ejemplo, si eres una chica y necesitas ropa valoras a una amiga a María Pombo que a acabas de ver en IG. Quisimos montar la app en la que pudieses tirar de amigos e influencers", explica Pena.

La intención de Pena es que la plataforma no fuese un vertical que se ciñese a una sola gama de productos, como hoteles, o libros o restaurantes. "Peoople es una plataforma para que los usuarios se relacionen entre ellos, todo ha de girar en torno a esa relación".

Los fundadores

David Pena es un abogado vigués. Al menos de formación, porque al acabar la carrera decidió cursar un MBA y ha desarrollado su carrera entre la parte financiera y la legal de las empresas, sobre todo en fondos de capital riesgo. La última parte de su carrera la pasó en Banesto. Cuando la entidad fue absorbida por Banco Santander decidió dar el salto a la emprendeduría. "Llevaba con ideas para lanzar algo desde hacía tiempo. lo que hacía era aplicarme a mí mismo los filtros que aplicaba a las ideas de otros en mi trabajo en capital riesgo. Peoople fue la única que sobrevivió".

Su socio es Gonzalo Recio, mi socio, con quien se alió hace dos años. Recio comenzó la carrera de ingeniería industrial, pero la abandonó a los 19 y se dedicó a formarse en todo tipo de desarrollos de programación, sobre todo en front, y diseño. En peoople es el responsable de producto y está a cargo de toda la parte tecnológica. Esta es la tercera startup que funda, tras "dos exists con éxito".