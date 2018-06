Silvia Leal, una mente visionaria

Tengo la suerte de que me pagan por imaginar por dónde irá el mundo”, explica risueña Silvia Leal (Valladolid, 1971). Licenciada en Ciencias Económicas y doctora en Sociología, centra su trabajo en innovación, tecnología y transformación digital. Su voz sobre estos temas resuena no solo en el ecosistema empresarial español, también lo hace dentro de la Comisión Europea. “Acabo de entrar en otro proyecto, que será el cuarto del que formo parte del grupo de expertos creado por la Comisión”.

En España hay mucho ingenio y energía. Eso es primordial para avanzar en el desarrollo digital”

Una mente abierta al mundo, aunque focaliza su tarea en España. “Según las estadísticas oficiales, España no está bien en innovación y transformación digital. Creo que es porque nos han inculcado que lo bueno es competir, pero si colaboramos podemos llegar más lejos. Tenemos mucho ingenio y energía. Eso es primordial para avanzar en el desarrollo digital”, afirma Leal. Aunque la palanca de cambio, en parte, ha llegado por la crisis: “Las empresas ya se han resignado y están obligadas a innovar para no desaparecer”.

Leal se desvive por la tecnología, algo que defiende tanto en su faceta profesional como en la personal. “Me gusta fomentar el interés por la inteligencia artificial en la gente que todavía no la entiende. Se prevé que en cuatro años la robotización acabe con 1,8 millones de empleos en todo el mundo. Por eso es muy importante que nos formemos constantemente. Hay que estar despiertos, la vida ahora es para la gente con iniciativa”, sostiene. Los últimos datos de la OCDE redundan en su discurso. Según este organismo, en 2030 habrá desaparecido el 80% de la tipología de los puestos de trabajo que conocemos, aunque se crearán otros nuevos, incluso más de los que desaparezcan.

Volcada en las redes sociales

Parte de su trabajo, además de la asesoría y consultoría, consiste en la realización de conferencias y actividades de comunicación. “También hago cosas puntuales de influencer. Aunque no lo que se entiende por ello habitualmente. Lo que hago es ayudar a desarrollar mensajes y comunicarlos, además de explicar a las empresas cómo hacerlo bien”, explica. Para esto usa las redes sociales, sobre todo Linkedin: “Estoy en el máximo de seguidores [30.000] y ahora ya me sigue la red de mi red. Por ejemplo, tengo publicaciones con más de 45.000 visualizaciones. Además, un 15% de estos son consejeros delegados. Esto es muy importante, porque son seguidores de calidad, profesionales de mucho nivel”.

Sin embargo, pese a ser protecnología, Leal no siente una gran dependencia del móvil. “Lo uso sobre todo para el ocio, para no aburrirme en el gimnasio… veo Netflix, escucho música y hago cursos online. Es una herramienta para desconectar, pero no dejo que me desconcentre cuando estoy trabajando”, confiesa mientras silencia su Huawei Mate 10.

1. LINKEDIN. “Me ha cambiado la vida y es muy importante para dar a conocer mi trabajo”, explica Leal sobre esta red social profesional.

2. MYTAXI. “Esta aplicación es la primera opción que elige Leal para moverse por la ciudad. “Me resulta muy cómoda y lanzan muchas promociones. Me compensa”, dice.

3. E-PARK. Otra de las apps de Leal para movilidad es e-park, que facilita el pago de los parquímetros. “No podría vivir sin ella. Antes me ponían muchas multas y ahora la uso siempre que me muevo por Madrid”.

4. POU. Los dos hijos de Leal usan su móvil para el ocio. Por eso su terminal tiene el Pou, un juego de mascotas virtuales. “Les dejo jugar unos minutos cuando hacen sus deberes. Lo malo es que a veces me hace ruidos y sonidos diciendo que está sucio”, afirma entre risas.

5. DROID INVENTOR. Esta es otra de las apps de sus hijos. Aunque a este juegan juntos. “Se van completando misiones con un robot que ellos han construido previamente”.

6. QUSTODIO. Esta es una aplicación que evita que niños entren en webs donde no deben. “Pasan de un lugar a otro, sin querer, y ven cosas que no son apropiadas. Con esta aplicación lo puedo controlar”.

7. CL@VE PIN. “Esta es fundamental para relacionarme de forma rápida y segura con Hacienda”, explica. Esta app cambia automáticamente la contraseña y te permite dar acceso a tu gestor.

8. NETFLIX. “La uso para esos momentos en que necesito desconectar y digo: ‘este es mi momento serie’. Es genial para eso.”

9. SPOTIFY. El uso que le da a Spotify es similar, como entretenimiento. “En el gimnasio o para viajes es muy importante llevarla conmigo”.

10. COURSERA YEDX. Leal es una apasionada de los MOOC (acrónimo en inglés de curso online gratuito y abierto a todo el mundo). “Tengo Coursera y edX para hacer cursos sobre cultura de la innovación y emprendeduría, sobre todo en vacaciones”.

11. AMAZON.- “He tenido algunas malas experiencias, pero es el mejor salvavidas para cosas que necesito de forma rápida. Sobre todo para mis hijos”.

12. BANCO SANTANDER. Otra de las que nunca falta en el terminal de Leal. “No voy a la oficina desde hace más de medio año. Todo lo hago por el móvil”.