Una ‘app’ para no perder la cabeza contratando tus seguros

El sector de los seguros ha llegado a la transformación digital mucho más tarde que los demás y justo ahora está viviendo una revolución digital que otros han vivido mucho antes. "Es un sector muy grande y muy poco digitalizado", explica Sara Benslaiman, co-fundadora de Brokoli, una startup que propone un asesor inteligente de seguros para ayudar a los usuarios a entender, contratar y gestionar sus pólizas. Las insurtechs —así se llaman las startups que utilizan la tecnología para transformar el mundo de las aseguradoras— han visto en esta situación una oportunidad para cubrir un mercado al que a las empresas tradicionales de seguros les cuesta acceder: para las grandes compañías es más complicado conseguir la tecnología que desarrollan algunas startups.

¿De quién hablamos?

Hace unos ocho meses, la incubadora de startups Nuclio Venture Builder detectó una oportunidad de negocio dentro del sector de seguros: la gestión de las pólizas a través del móvil estaba creciendo y en España había un mercado muy grande, muy poco digitalizado y muy pocos se estaban encargando de hacerlo. Así fue como se les ocurrió la idea de contactar con Sara Benslaiman, que ya llevaba 11 años trabajando en el sector de los seguros, para utilizar sus conocimientos del mercado y "montar algo", que aún no habían definido. Cuando Benslaiman y Marc Torres, director de tecnología de Brokoli y la tercera pata necesaria para su creación, comenzaron a definir el proyecto, se dieron cuenta de una necesidad más concreta: a los usuarios no les apetece descargarse tres aplicaciones diferentes para gestionar sus distintas pólizas y, además, les cuesta trabajo entender algunas de ellas. Así nació la idea de crear un gestor de seguros inteligente.

¿Cómo funciona?

El objetivo principal es explicar a los clientes de forma sencilla cómo son y qué incluyen las pólizas de seguros que tienen contratadas y reunirlas y organizarlas en una sola aplicación. "Nos contactan muchos clientes que necesitan asesoramiento. Por norma general, hay algunos conceptos y procedimientos de sus seguros que muchos usuarios no entienden", explica Sara Benslaiman, co-fundadora de Brokoli. "Nuestro valor diferencial es que simplificamos el proceso de gestionar las pólizas. El 35% de los españoles no entendemos nuestros seguros: hace falta explicar la letra pequeña". La aplicación ofrece también un chatbot que combina inteligencia artificial e intervención humana para dar una asistencia más completa a los usuarios. La descarga y el uso de la aplicación son gratuitos.

Además de la gestión de las pólizas, Brokoli también ofrece sus propios servicios como aseguradora, aunque no es necesario contratar un seguro con ellos para utilizar la app. Ahora mismo, el negocio es viable porque cobran una comisión por parte de las compañías, aunque son un servicio independiente. "Nos planteamos la relación con el cliente a largo plazo. Empezamos gestionando las pólizas que ya tiene y le ofrecemos mejoras cuando su seguro está a punto de expirar", explica Benslaiman. "No pasa nada porque inicialmente no contraten un seguro con nosotros porque, a lo mejor, el año que viene podemos ofrecerte nuestros servicios. Primero hay que enamorar al cliente para que luego podamos casarnos con él". Por el momento, han asesorado a más de 6.000 clientes y han cerrado una primera ronda de financiación de 500.000 euros.

¿Por qué nos interesa?

Combina la idea apetecible de guiar al cliente en la jungla del contrato de seguros con la disponibilidad en el móvil. Casi todas las grandes compañías de servicios como los bancos y las eléctricas tienden cada vez más a unificar sus productos y ofrecerlos a través del móvil, la ya tercera mano del ser humano. Es una forma de hacer más cómodos los procedimientos tediosos pero obligatorios que, muchas veces, nos echan para atrás. Además, entender mejor cómo funciona y qué cubre exactamente tu seguro te da más poder a la hora de decidir cuál elegir y a qué precio.