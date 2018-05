Mujer: si quieres, puedes

Lupina Iturriaga, Carlota Pi, Cristina Rodríguez, Andrea Barber, Laurence Fontinoy... ¿Os suenan estos nombres? Son algunas de las mujeres de nuestra comunidad que decidieron arriesgar, tirarse a la piscina y resolver un problema que vieron a su alrededor. Son mujeres, madres…, pero ante todo, son emprendedoras como la copa de un pino.

Demasiado a menudo abordamos el tema del emprendimiento femenino desde la perspectiva de que hay demasiado poco, preguntándonos qué podemos hacer para solucionarlo…, Hay mucho por hacer en lo social, la educación, regulación…, Pero yo hoy prefiero ver las cosas desde el lado positivo centrándonos en todo lo que hemos avanzado y en las mujeres que SÍ han decidido emprender. No son pocas y lo están haciendo de narices. El principal problema es que no las conocemos ni las ponemos suficientemente en valor. Son nuestros referentes y nuestra palanca de cambio. Las mujeres tenemos frente a nosotras un mundo de posibilidades, yo prefiero no situarme en una posición de víctima sino decirme a mí misma: “Si quieres, puedes”.

Campus Madrid nació con la diversidad entre uno de sus objetivos claves. Al abrir sus puertas contaba con un 30% de mujeres entre los miembros de su comunidad y hoy representamos ya el 39%. Cifras muy positivas, pero lo más poderoso son los nombres detrás de esas cifras. Cristina Rodríguez fundó Mumablue en 2016 y ya ha vendido más de 100.000 libros, estando presente en Francia, Alemania y Estados Unidos. Laurence Fontinoy y Clelia Morales han conseguido con su app más de 50.000 embarazos, Lupina Iturriaga ha ayudado a cerca de 500.000 usuarios de Fintonic a ahorrar, etc.

La clave está en trabajar con las personas, con aquellas que tienen dentro la semilla de emprender, ayudarlas a soñar en grande, a sentirse orgullosas de la palabra ambición y acompañarlas en el camino. Porque si quieres, puedes.

Y como ecosistema, si queremos innovación para todos, es clave que ésta venga de todos. De ahí la importancia de trabajar juntos por conseguir tener un ecosistema diverso e inclusivo. No sólo debemos trabajar por tener mujeres al frente de startups sino que hace falta que haya diversidad dentro de todos los actores del ecosistema emprendedor: en los fondos de capital riesgo, en las instituciones, en las corporaciones, dentro de los equipos de las startups. Inclusivo.

Sofía Benjumea es directora de Campus Madrid Google