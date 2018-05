Las gafas que muestran otra realidad

Soy médico. Activo la aplicación “Biopsia guiada”, desarrollada por desarrollada por la empresa española Plain Concepts. Con ella puedo ver un TAC en 3D y analizarlo desde todos los ángulos. Y más: podría superponer este modelo 3D sobre el cuerpo del paciente de modo que las Hololens fueran una suerte de visión en rayos X con la que ver su interior y saber cuál es el punto e inclinación óptimo donde realizar una biopsia. Tal vez, pronto debamos cambiar qué entendemos por “ojo clínico”.

Soy ingeniero. Si pueden servir para ver el interior de los pacientes, la misma lógica se puede aplicar al mundo de la construcción e ingeniería industrial. Superponiendo los archivos BIM del edificio donde me encuentro puedo ver por dónde pasa el circuito eléctrico, por dónde los pilares, etc. También hay apps disponibles que me permiten redecorar virtualmente un espacio, pasear por él, cambiar su distribución o confirmar que la nueva mesa de reuniones sencillamente cabe.

Conclusión. Todavía no he sentido que estemos ante el dispositivo definitivo de realidad aumentada, pero por primera vez he percibido y captado todo su potencial más allá del uso recreativo y el mero efecto wow. Espero ansiosamente la próxima generación Hololens.