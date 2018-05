Sonsóles Ónega: “Los nuevos partidos utilizan mejor la tecnología”

Sonsoles Ónega (Madrid, 1977) es una de esas personas que, sin serlo, es como de la familia. Todos conocemos a Sonsoles. Todos la hemos visto correr, micrófono en ristre, por los pasillos del Congreso, detrás de la noticia, de la declaración del diputado, de la sonrisa de sus señorías.

Hoy la tecnología te permite pisar prácticamente los caminos que recorren tus personajes

La contemplan 20 años de periodismo parlamentario y cuatro novelas. La última, Después del amor (Planeta), supone un salto en su carrera, pues esta historia romántica con la Guerra Civil y la posguerra como telón de fondo le supuso el Premio Fernando Lara. “Para documentar la novela me vino fenomenal Google Earth, porque me permitió reconstruir muchos de los itinerarios que hicieron los personajes. No sé cómo lo harían los escritores de hace diez o quince años, pero hoy en día la tecnología te permite pisar prácticamente los caminos que recorren tus personajes con un rigor impresionante”.

Entre novela y novela, entre crónica y crónica, Ónega encuentra tiempo para escribir en su página web (www. sonsolesonega.com) sobre vida saludable, una necesidad que surgió tras el diagnóstico de diabetes a su hijo Gonzalo: “Trato de sensibilizar e informar a la sociedad de las barbaridades y los excesos de la industria alimentaria. Considero que casi todos los productos procesados están superadulterados y pasados de azúcar. Y ahí comparto mi experiencia de madre recién aterrizada en el mundo de la diabetes”.

El fetiche: Dexcom G5 “Ha sido una revolución en nuestra vida. Es un dispositivo que mide a cada minuto la glucosa de mi hijo Gonzalo, que es diabético tipo 1, mediante un sensor en el culete. Esa información la envía a un móvil que lleva en la riñonera y ese, a su vez, lo hace al mío cada cinco minutos, con lo cual tengo un control casi constante de su glucosa. Gracias a este dispositivo podemos llevar una vida normal”.

Sus señorías y las redes

Volvamos al hemiciclo: “Lo que nos ha dado la vida son los micrófonos inalámbricos, porque ahora ya no ahorcamos a los diputados ni les hacemos la zancadilla… aunque alguno se lo merezca”. No es la única novedad en las Cortes: “La grabadora tradicional ha desaparecido y ha sido sustituida por el teléfono móvil. Los gabinetes de comunicación te pasan los audios de las intervenciones de sus diputados por Whatsapp… Ha cambiado la forma de trabajar”.

Los tuits de Mariano Rajoy que se presuponen personales no terminan de tener la frescura necesaria

¿Y sus señorías? ¿También habrán cambiado? ¿Cómo han afectado las redes sociales a la comunicación política? “Les cuesta, les cuesta muchísimo, porque se han creído que son un panfleto de propaganda electoral y no es eso. Los nuevos partidos utilizan la tecnología mejor que los tradicionales. Podemos es el partido que mejor uso hace de ella: es capaz de difundir a través de los canales de YouTube sus intervenciones parlamentarias en cuestión de minutos. Los tradicionales todavía están muy enconsertados. Los tuits de Mariano Rajoy que se presuponen personales no terminan de tener la frescura necesaria”.

Le pedimos que nos ponga ejemplos de diputados que se entiendan bien con la tecnología y, diplomática ella, busca a uno a cada lado del arco parlamentario: “Teodoro García, diputado del PP por Murcia: está superinteresado en el fenómeno bitcoin y en cómo va a cambiar el mundo a través de la tecnología. Iñigo Errejón, de Podemos, maneja muy bien las redes. No le da patadas a Twitter. Transmite los menajes con bastante inteligencia”.