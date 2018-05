Derbaix: “Muchos emprendedores invertimos creyéndonos los reyes del mambo y fallamos un montón”

François Derbaix (Mons, Bélgica; 1974) comenzó a invertir después de haber emprendido y, si hoy le dieran a elegir, no tendría muy claro con cuál de las dos quedarse. Comenzó a los 25 años, fundando junto a su mujer, Marta Esteve, el buscador de casas rurales Toprural. Tres años después, comenzaron con Rentalia, otra plataforma de alquiler vacacional que venderían a Idealista. Ambas tuvieron F un rápido despegue y, en cuanto llegaron los primeros beneficios, comenzó a invertir lo que ganaba en otras startups, combinando su faceta de emprendedor con su nuevo papel como business angel.

En 2012, vendió Toprural a HomeAway y decidió dedicarse en exclusiva a la inversión: Tiendeo, Kantox, We Are Knitters, Deporvillage y Reclamador, entre una treintena de startups repartidas en España y Bélgica. Sus pasiones han convergido de manera natural: hace dos años ayudó a fundar Indexa Capital, la primera plataforma automatizada de gestión de inversiones de España.

François Derbaix. Carlos Luján

¿Qué ha aprendido como emprendedor que aplique al invertir?

Normalmente, entro en startups que se encuentran en una fase inicial, cuando el negocio todavía es incierto, así que puedo ayudar al emprendedor, porque he pasado por ahí. Cuando invierto en una empresa, sus promotores me consultan las dudas que les surgen. Obviamente no tengo todas las respuestas, pero les puedo ayudar.

¿Y hay algo que le haya perjudicado?

Para que un negocio vaya bien, no es solo cuestión de mérito: hay un componente de suerte, de estar en el sector correcto. Lo malo es que, cuando has tenido suerte una vez, es como cuando empiezas ganando en el casino, crees que puedes acertar más que los demás. Esto es peligroso, porque los emprendedores, cuando empezamos a invertir, creemos que tenemos más capacidad de identificar oportunidades buenas y no suele ser el caso, más bien al revés.

¿En qué sentido?

Una de las claves del éxito como emprendedor es el foco, apostar todo a un negocio. Pero una de las claves del éxito como inversor es la diversificación, lo opuesto al foco. Muchos emprendedores empezamos a invertir creyéndonos los reyes del mambo y fallamos un montón. Yo empecé poniendo mucho dinero en unas pocas empresas; ahora pongo menos en más compañías. Otro error fue enfocarme demasiado en startups. Ahora invierto menos en estas y la mayoría en un activo más líquido y diversificado.

Para realizar una buena inversión, ¿hay que fiarse solo del cerebro o es necesaria una parte de corazón?

Hay que tener mucho de cerebro y, más que de corazón, hay que invertir en un tema que te interese. Como business angel debes tener en cuenta que vas a dedicar tiempo al negocio, así que es importante que sea algo que te apetezca. Una vez elegido el sector que te interesa, es una cuestión de análisis. Hay que ser organizado y desarrollar un método, que es la forma de aprender de los errores, e irlo perfeccionando, tener flexibilidad para evolucionar.

¿Qué consejos daría a alguien que quiere empezar a invertir?

Si hablamos de inversiones personales, lo primero es definir un colchón de seguridad. No es recomendable invertir todo tu dinero. Lo mínimo sería guardar seis meses de gastos, por si pierdes tu empleo o surge otro contratiempo. Después, defines tu dinero de juego. Lo que quieras emplear en inversiones de uso personal, basadas en tu intuición. Es una parte más emocional de la inversión, donde puedes perder tu dinero con más facilidad. Yo lo limitaría al 10%. El resto, lo pondría en una cartera diversificada.

Similar a lo que dijo Warren Buffet sobre los modelos de inversión.

Buffet es el mejor inversor activo de las últimas décadas. Me quedo con una cosa que le dijo a su mujer: que cuando él muriese, metiera el 90% de su dinero en el S&P 500, un fondo de inversión indexado, completamente automatizado. Esta forma de invertir es importante porque supone una forma de diversificar mucho la inversión. Si compras en S&P 500, compras acciones de las 500 empresas más grandes cotizadas en EE UU de forma sistemática.

Es en lo que consiste su última compañía, Indexa.

Exacto. La gestión pasiva es una buena apuesta porque reduce los costes. Los gestores activos se basan en decirte que son más listos que los demás, que pueden prever lo que va a pasar en algunas empresas o mercados. Un gestor indexado no pretende ser el más listo ni prevé el futuro. Se basa en diversificar a un coste tan bajo que la rentabilidad se alcanza con mayor facilidad.

Volviendo al tema del emprendimiento: en alguna ocasión ha comentado que las rondas de inversión están sobrevaloradas.

Se habla mucho de las rondas y poco de negocios que no las necesitan. Salen mucho en los medios las rondas y da la sensación de que hay mucho éxito al hacer una grande. Pero la ronda no es un éxito, es un medio para hacer crecer un negocio. Cuando informamos sobre ellas, desviamos la atención de lo importante: el cliente.

¿Por qué fases pasa una startup?

En primer lugar, la excitación del inicio, unida a una sensación de incertidumbre. Esta etapa pasa rápido y se llega a la travesía del desierto, una fase más larga en la que no sabes si te está yendo bien o mal. Tienes la obligación de convencer a clientes e inversores de que todo va bien, pero el negocio aún no es rentable. Por último, cuando llevas unos cinco años, por norma general, y ya te va bien, tienes ingresos suficientes y puedes consolidarte.