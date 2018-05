Whitehurst: “Asegurar la privacidad requiere normas inteligentes”

En el Mobile World Congress de Barcelona comprobé que las empresas se están preparando en serio para dar el salto al 5G, aunque nadie sabe qué casos de uso emergerán”, explica por teléfono Jim Whitehurst (Columbus, Georgia, 1967). El presidente y CEO de Red Hat, líder mundial en soluciones de código abierto para empresas, fue al evento invitado a hablar sobre la importancia del open source para la innovación. Su endiablada agenda acabó por frustrar el encuentro previsto con EL PAÍS RETINA; nada que una llamada telefónica no pueda solventar.

¿Corren buenos tiempos para el código abierto?

Atraviesa un momento increíble. El open source proveía hace una década al software tradicional de alternativas viables. Hace unos cinco años fue cuando empezamos a ver un cambio significativo. Las grandes compañías dedicadas a internet empezaron a usarlo para sus desarrollos y se crearon nuevas funcionalidades. Tenían que afrontar los nuevos problemas que suponía gestionar el big data y encontraron la solución en los modelos abiertos. Hoy, casi todo lo que sucede en torno a la inteligencia artificial o el machine learning es de código abierto. Los CEO ya no ven el código abierto como una alternativa de bajo coste, sino como el lugar en el que la innovación sucede. El open source ya está en el centro de su estrategia.

¿Cómo consigue una compañía como Red Hat sacar beneficio económico del código abierto, que es por definición colaborativo?

La gente paga por agua embotellada aunque salga del grifo para asegurarse cierta calidad. Con nosotros pasa lo mismo. Somos buenos eliminando errores de software y añadiendo nuevas características a los programas. Cuando trabajas con un sistema crítico, como el de un banco o una red de telecomunicaciones, necesitas tener una fiabilidad absoluta. Hacemos radiografías periódicas de la situación para mejorar el sistema y mantenemos ese compromiso con el cliente durante 13 años. Aportamos el trabajo de muchos ingenieros para que todo esté siempre en orden.

Los dos mayores ciberataques del año pasado, WannaCry y Mirai, fueron a por Windows. ¿Crees que los sistemas de código abierto están mejor preparados para resistir estos golpes?

Creo que son más resistentes. Pero atención: nada ni nadie está a salvo de los ciberataques. El código abierto se beneficia de varias cosas. Por ejemplo, que hay cientos de miles de personas escrutando el código y buscando vulnerabilidades, por lo que se encuentran y parchean antes. Windows, en cambio, solo es revisado por sus propios ingenieros, que por muy buenos que sean es difícil que igualen en número a la comunidad del código abierto.

¿Hasta qué punto crees que la gente confía en el código abierto?

Hace 10 años, cuando llegué a Red Hat, había muchas dudas sobre su fiabilidad y seguridad. Ya no escucho nada de eso. La gente ya lo ve como una garantía. Ha pasado a ser una alternativa lowcost al lugar donde la innovación sucede.

¿Crees que vamos hacia un mundo con unas pocas nubes muy grandes?

Sí y no. Es cierto que se están creando grandes nubes, como las de Amazon, Google o Microsoft. IBM también está ahí, y creo que algunas de las mayores telecos también entrarán en ese club. Pero no creo que al final esto sea cosa de tres o cuatro grandes operadores. Hay diferentes tipos de cargas de trabajo que tiene más sentido que estén ubicadas en distintos sitios. En ese entorno, los beneficios relativos de la nube todavía no se han demostrado.

¿Las nubes son seguras?

Creo que es tan segura o más que la infraestructura tradicional. ¿No está tu dinero más seguro en un banco que debajo del colchón, aunque los ladrones ataquen continuamente los bancos? La seguridad de la nube no me preocupa en absoluto, de la misma forma que no temo tener el dinero en el banco.

¿Qué opinas del escándalo de Facebook y Cambridge Analytica? ¿Crees que destapa un problema que sabíamos que afrontaríamos tarde o temprano?

Diría que los términos de su servicio son claros, y el hecho de que estaban usando datos para sacar beneficio es algo que todos los consumidores deberían saber. Facebook no ofrece nada gratis, y lo dice claramente. Parece que ahora mucha gente está ofendida por eso. Lo que pasa es que están descubriendo los dilemas que implica la privacidad de los datos. Tengo que decir que la situación es muy distinta a sendos lados del Atlántico, allí tenéis una sensibilidad mayor al respecto. Creo que en los próximos años se escribirá mucho sobre esto y se moverán cosas. Es un tema que ciertamente requiere más divulgación, y quizás plantear los términos al usuario de forma más directa.

¿Crees que necesitamos más regulación?

Sí. Nadie nunca había contemplado la privacidad como un tema fundamental, así que hará falta algún tipo de regulación inteligente. No podemos culpar a las autoridades porque todo esto es muy nuevo y se mueve muy deprisa. Es clave asegurarse de que los usuarios estén bien informados y entiendan las condiciones de los servicios que contratan.