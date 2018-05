La ONU apuesta fuerte por el análisis de datos para salvar vidas

MalariaSpot es el nombre del videojuego lanzado por SpotLab, empresa dirigida por Luengo-Oroz.

“En 2012 llevaba diez años haciendo algoritmos y me di cuenta de que el final de los procesos no siempre funciona. Por eso se me ocurrió crear un juego para detectar la malaria visionando imágenes de muestras de sangre reales, suministradas por hospitales sin recursos para procesarlas. Hicimos una publicación científica demostrando que el trabajo de 20 jugadores equivalía al de un experto. El futuro va por ahí, lo que en el MIT llaman society-on-the-loop. El juego llegó a 100 países y nos constituimos como empresa social. Hemos creado también un aparato que, acoplado al smartphone, lo con­vierte en un microscopio. Creemos que podremos distribuirlo a finales de año. El objetivo es democratizar el acceso a la diagnosis por imagen”.