Pagar en la máquina expendedora a través del móvil

Para tomar el aperitivo, picar entre horas o pedir un cortado cuando no te apetece hacer cola en la cafetería. Las máquinas expendedoras han sobrevivido a las cabinas de teléfonos sin apenas actualizarse. Y no es porque no les haga falta. Cuántas veces habremos tenido que hurgar en la cartera para encontrar esos céntimos que faltan para comprar lo que queremos. Por no hablar de la chocolatina por la que ya hemos pagado y no acaba de caer. La tecnología puede abordar estos problemas desde otro ángulo y la compañía española Orain se ha propuesto resolverlos gracias a la combinación de internet de las cosas e inteligencia artificial.

¿De quién hablamos?

La plataforma de Orain permite a los usuarios de máquinas de autoservicio interactuar con ellas a través del teléfono. Su fundador y CEO, Xavier Sans, se dio cuenta de los problemas a los que se enfrentan a diario los usuarios de estos servicios suceden durante el proceso de compra. “Uno de los desafíos del sector es dar una solución a estos hechos que se centralizan en la forma de pago, una de las mayores dificultades en la actualidad”, sostiene. Su solución posibilita prescindir de efectivo para adquirir un producto a través de un sistema de pago móvil.

Para dar forma a su plataforma, Sans apostó por la metodología Job to be Done desarrollada en Harvard Business School y se centró en comprender los comportamientos de los usuarios cuando se encontraban un problema en una máquina expendedora para tratar de resolverlo poniendo el foco en cómo esperan que sea resuelto.

¿Cómo funciona?

Orain integra un componente de hardware en cada máquina, un dispositivo que se conecta a la aplicación móvil por conexión bluetooth. Dicha aplicación permite iniciar un chat para comprar un producto, consultar el saldo del que dispone en su monedero virtual, reportar un fallo, realizar sugerencias o pedir un reembolso. La máquina responde de manera automática mediante un sistema de inteligencia artificial y deriva el problema a un operador cuando lo considera necesario.

El sistema de pago que utilizan consiste en un monedero virtual que permite cargar dinero para utilizar por medio de la aplicación. “Utilizamos la tecnología blockchain para transferir el dinero entre usuarios y operadores gracias a la integración que tenemos hecha con la empresa Marketpay”, aclara Sans.

Por último, los propietarios de las máquinas disponen de un panel de control a través del cual pueden comprobar su estado en tiempo real y, de este modo, ofrecer un mejor servicio a los consumidores.

¿Por qué nos interesa?

Inicialmente, Orain centró su actividad en máquinas de vending, pero su sistema también funciona en lavanderías de autoservicio, fotocopiadoras, lavacoches y aparcamientos. Y su solución de pago móvil es compatible con todas ellas. Destaca su planteamiento para digitalizar sistemas que tienen casi el mismo funcionamiento que cuando empezaron, al menos en lo relativo a la experiencia de sus usuarios. Aunque su solución no es única en el sector, se presenta como síntoma de que existe una oportunidad enorme detrás de una tecnología —internet de las cosas— a la que le queda mucho camino por recorrer.