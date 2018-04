Los inventores de tu salud futura sueñan desde España

Son punteros. El sector biotecnológico español hierve en ideas y no hay palo que no toque. Hay apuestas que unen lo ingenieril y lo médico, como los exoesqueletos, que han ayudado a andar a quien no podía, o los entornos de realidad virtual para psicoterapia; hay startups y compañías ya consolidadas apostando por el diagnóstico a través de big data y algoritmos, y hay empresas líderes en el mundo en ensayos con fármacos efectivos contra el cáncer o las enfermedades raras.

Los seleccionados en este reportaje con la colaboración del CSIC y de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) son la cima de la innovación en salud. Pero los entrevistados nos hablan, también, de la necesidad de apoyo institucional y financiero para seguir creciendo y de las trabas para tender puentes entre el sector público y el privado.