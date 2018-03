Somos Más contra el odio y el radicalismo

Te presentamos SomosMas, una iniciativa tiene por objetivo de sensibilizar sobre el radicalismo violento y el discurso del odio, especialmente entre los jóvenes, y promover mensajes positivos de tolerancia e inclusión social en la red. Se trata de una colaboración entre Google ,el Gobierno de España, la Red Aware (Alliance of Women Against Radicalization and Extremism), FESP-UGT (a través de Aula Intercultural) y la ONG Jóvenes y Desarrollo.

Consiste en la formación de más de 28.000 niños y adolescentes de entre 14 y 20 años de edad, a través de talleres en escuelas y centros de todo el país. La actividad educativa concluirá con un concurso, cuyos ganadores viajarán a conocer el YouTube Space de Londres.

Además involucra una campaña de difusión protagonizada por un grupo de creadores de YouTube españoles comprometidos en la lucha contra el discurso del odio (ya sea en las formas de racismo, xenofobia, homofobia, islamofobia o sexismo) y convencidos de que plataformas como YouTube son un espacio para difundir mensajes positivos de integración, tolerancia y respeto.

Estos creadores son Ramia’s Channel, La Familia TV, OfficialMad4yu, Miss Black Glamour, y colaborarán también Yellow Mellow, Rayden, Andrea Compton y Arkano. La campaña de difusión consiste en la creación de vídeos en sus canales, en la participación de talleres educativos en escuelas y en hacer posts en sus redes sociales.