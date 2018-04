Aprende a tolerar la incertidumbre para sobrevivir a tu vida laboral

Cursos y talleres

Orientación para la empleabi­lidad. Manual sobre cómo ser un profesional deseable para las empresas. En Educaweb.com.

Introducción al ‘mindfulness’. Esta habilidad tan de moda últimamente aumenta la capacidad de concen­trarse en lo que está pasando ahora mismo y ayuda a quien necesita reducir el malestar que les genera pensar en lo que vendrá. El objetivo es aprender a aceptar la idea de que no todo se puede controlar. En Instituto Mindfulness.

Aplicaciones

Pacífica. Esta app ayuda a adquirir habilidades para afrontar situaciones desagradables y vivir de forma más plena y enfocada al día a día. Tiene actividades para hacer un seguimien­to del estado de ánimo, grabación de pensamientos y retos diarios.

Caso de éxito

PLD Space. Cualquier emprendedor necesita lidiar con la incertidumbre para conseguir su objetivo. Como ejemplo, esta startup española que desarrolla lanzadores espaciales de bajo coste. En 2016, la Agencia Espacial Europea eligió a PLD Space como contratista para colaborar en el diseño del lanzador Arion 2.

Vídeo

La belleza de lo que nunca sabremos. Viajar te recuerda que no tienes el control y que no pasa nada. En esta charla TED, Pico Iyer, escritor y periodista, utiliza su expe­riencia como viajero para explicar que el secreto consiste en aventu­rarse en la inseguridad, en lugares a los que no irías de otro modo, la ambigüedad e incluso el temor.