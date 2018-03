Estrellas de la ingeniería

No se arrugan ante nada. Lo mismo les da diseñar los sistemas de seguridad que viajan en un cohete, que comercializar los sensores que habilitan el Internet de las cosas o reinventar para siempre cómo transmitir el movimiento en la maquinaria. Los ingenieros españoles se encuentran en un momento de plena creatividad. Al día de todos los paradigmas tecnológicos y afrontando problemas complejos e irresolutos, compiten en la liga de honor internacional.

RETINA ha elegido un puñado de ingenios desarrollados desde España, tanto por grandes empresas como Iberdrola o Repsol, como por nuevos actores que se llaman Orbital Critical Systems o Libelium, e incluso por las sinergias entre ambas. Es precisamente esta última tendencia, la sinergia entre davides y goliates, una de las claves diferenciales que España y Europa pueden ofrecer.

“Silicon Valley ha demostrado ser superefectiva en crear líderes tecnológicos globales. Europa, no. La colaboración entre startups y corporaciones puede ayudar a cerrar el abismo”, explica Alberto Onetti, presidente de la fundación Mind the Bridge y coordinador de Startup Europe Partnership, que elabora los informes para la Comisión Europea sobre emprendimiento. Si en algo coinciden todos los ingenieros entrevistados en este artículo es en la necesidad de que España se libere del estigma de que no puede competir en lo tecnológico con cualquier otro país.

Las siete empresas y sus innovaciones presentadas en este artículo, seleccionadas con la colaboración del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales (CGCOII), demuestran que no hay razón para hundir los hombros y la mirada. Y prueban que la fuga de cerebros no tendría por qué ser para siempre, pues ya hay ejemplos, como los de estas páginas, de profesionales que crecen en grandes multinacionales y regresan para crear nuevas empresas o tomar cargos de responsabilidad. Este talento es necesario para cambiar la imagen del país por la de uno que crea en sí mismo y en su capacidad de innovar.

Orbital Critical Systems Sistemas críticos: las computadoras de aviones, satélites y sondas espaciales dependen de ellos. Prodintec Fábrica portátil de impresión 3D. Diseñada para desplazarla a zonas de conflicto. Repsol Plástico hecho con el CO2 del aire. Libelium Sensores Waspmote para Internet de las cosas. Miden desde la posible erupción de un volcan a la intensidad de los rayos UVA Mag Soar Engranajes magnéticos: la revolución en las máquinas. Ferrovial Un robot para limpiar las calles. Iberdrola Drones para el mantenimiento de los parques eólicos.